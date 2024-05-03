В Генштабе указали, когда обязательно нужно проходить ВЛК

Военнообязанные должны проходить ВВК ежегодно, потому что заключение комиссии действует год. За год состояние здоровья человека может измениться.

Представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко, отметил, что за год состояние здоровья человека может существенно измениться.

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Почему важно регулярно проходить ВВК

Юрий Глущенко отметил, что ВВК необходимо проходить раз в год. Фактически, ежегодно комиссия пересматривает пригодность человека к военной службе.

У человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-то пролечиться. За год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением в ВВК или подтверждается пригодность к военной службе, или выносится другое решение,

– сообщил он.

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Нужно ли проходить ВВК после обновления данных

Глущенко рассказал, что после обновления данных военнообязанный получит приглашение на ВВК.

На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если господин Виктор будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это,

– отметил он.

В то же время он подчеркнул, что пока не стоит задача, чтобы автоматически все, кто обновляют данные, получают направление на прохождение ВВК.

Это решение будет принимать ТЦК, исходя из обновленной информации и наличия тех задач, которые перед ним стоят.