Правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте

Кабинет Министров ввел изменения в правилах предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь повестку могут прислать заказным почтовым отправлением.

Ведь в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, что подразумевает – каждый мужчина призывного возраста должен обновить военно-учетные данные в течение 60 дней. Если он нарушает этот закон, то данные о нем передают правоохранителям, если мужчину не доставят в ТЦК – то ему присылают заказное письмо на почтовый адрес с требованием явиться, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Вопрос генофонда": в Раде ответили, будут ли снижать мобилизационный возраст

Что предусматривают изменения, которые поддержало правительство

Кабмин 25 июня 2024 года ввел изменения по отдельным вопросам оповещения призывников, военнообязанных и резервистов в некоторые постановления Кабинета Министров.

Постановление №747 предусматривает, что повестка или в случаях, предусмотренных законодательством, другой документ о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Стоит заметить, что ТЦК и СП, согласно новому закону, может передать данные о человеке, который не обновил данные, полиции. В частности, военкомат передает информацию об административном задержании нарушителя и доставки его в ТЦК.

К таким действиям работники военкомата прибегают:

если человек не пришел на вызов ТЦК или на военно-врачебную комиссию,

для уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая.

Если полиция не нашла человека, то руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться. Заказное письмо считается врученным, если человек подписался лично – то есть человек под подпись получает письмо, или под подпись отказывается от него.