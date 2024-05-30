Выдают ли повестки тем, кто обновил данные через ЦПАУ

В Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации военно-учетные данные можно обновить также в Центрах предоставления административных услуг.

Директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай рассказала в интервью, что прием у их администратора длится ориентировочно 7 – 10 минут. Однако дальше таки придется подождать пока данные человека обновятся.

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Какова процедура обновления данных в ЦНАПах

После этого человек получает выписку об обновлении данных. В зависимости от технической способности системы, ждать придется от 10 минут до нескольких часов,

– объяснила Наталья Шамрай.

По ее словам, если выписку не смогли сформировать сразу, то человеку дают описание принятых документов. Это подтверждает то, что он пришел в ЦНАП, сделал заявку на обновление данных и ждет результата.

"Даже если самой выписки еще нет. А когда все готово, в смс-сообщении приходит оповещение, и отпечатанный администратором с проставленной печатью и подписью извлечение можно забирать", – объяснила директор ЦНАПа.

Однако она уточнила, что при обновлении данных в некоторых случаях у людей могут быть отказы. Ведь Центры предоставления админуслуг не имеют полномочий и возможностей изменять данные системы.

В случаях отказов человеку надо идти в ТЦК и СП. Потому что это единственный орган, который принимает решение по этой теме,

– объяснила Шамрай.

Однако заверила, что в первый день работы все шло быстро.

"Первому мужчине, который пришел обновить данные в 9 утра, в 9:20 уже выдали выписку. Он сам не ожидал, думал надо будет приходить отдельно. Но ему пришло сообщение, и он вернулся забрать документы", – заверила чиновница.

Может ли прийти повестка после обновления данных через ЦНАП

Наталья Шамрай рассказала, что после обновления данных в ЦНАПе человек получает равнозначный индивидуальный номер, который отражен или в выписке полученном в ЦНАП, или в Резерв+, или штрих-код, вклеен в военный билет.

Как в приложении, так и в выписке из ЦНАП, есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете. По нему идентифицируют военнообязанного. И, обновив данные одним из трех способов (в приложении Резерв+, в ТЦК или ЦПАУ), военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал,

– объяснила чиновница.

По ее данным, после обновления данных при личном приеме в ЦПАУ повестки не выдают. Директор ЦНАП заверила, что повестки выдает только ТЦК.

"И отправлять на ВВК тоже могут исключительно только территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам таких полномочий не предоставляли", – объяснила чиновница.

Она уточнила, что обновление данных – это только одна из функций ЦНАПов, ведь они предоставляют всего 450 видов различных административных услуг, для участников боевых действий – 38 видов услуг.

Наталья Шамрай рассказала, что по состоянию на 27 мая в Киеве 6 804 человека обновили свои учетные данные именно через ЦНАП.