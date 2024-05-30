Директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай розповіла в інтерв'ю, що прийом у їхнього адміністратора триває орієнтовно 7 – 10 хвилин. Однак далі таки доведеться зачекати поки дані людини оновляться.

Зауважте Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня

Яка процедура оновлення даних у ЦНАПах

Після цього людина отримує витяг про оновлення даних. Залежно від технічної спроможності системи, чекати доведеться від 10 хвилин до кількох годин,

– пояснила Наталія Шамрай.

За її словами, якщо витяг не змогли сформувати одразу, то людині дають опис прийнятих документів. Це підтверджує те, що вона прийшла в ЦНАП, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат.

"Навіть якщо самого витягу ще немає. А коли все готово, в смс-повідомленні приходить сповіщення, і видрукований адміністратором з проставленим печаткою та підписом витяг можна забирати", – пояснила директорка ЦНАПу.

Проте вона уточнила, що при оновленні даних в деяких випадках в людей можуть бути відмови. Адже Центри надання адмінпослуг не мають повноважень та можливостей змінювати дані системи.

У випадках відмов людині треба йти до ТЦК і СП. Тому що це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми,

– пояснила Шамрай.

Проте запевнила, що в перший день роботи все йшло швидко.

"Першому чоловіку, який прийшов оновити дані о 9 ранку, о 9:20 вже видали витяг. Він сам не очікував, думав треба буде приходити окремо. Але йому прийшло повідомлення, і він повернувся забрати документи", – запевнила посадовиця.

Чи може прийти повістка після оновлення даних через ЦНАП

Наталія Шамрай розповіла, що після оновлення даних у ЦНАПі людина отримує рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу отриманому в ЦНАП, або в Резерв+, або штрих-код, вклеєний у військовий квиток.

Як в додатку, так і у витягу з ЦНАПу, є унікальний номер. Такий самий є й у військовому квитку. За ним ідентифікують військовозобов'язаного. І, оновивши дані одним із трьох способів (в додатку Резерв+, в ТЦК або ЦНАПі), військовозобов'язаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив,

– пояснила посадовиця.

За її даними, після оновлення даних при особистому прийомі в ЦНАП повістки не видають. Директорка ЦНАПу запевнила, що повістки видає тільки ТЦК.

"І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали", – пояснила посадовиця.

Вона уточнила, що оновлення даних – це тільки одна з функцій ЦНАПів, адже вони надають загалом 450 видів різних адміністративних послуг, для учасників бойових дій – 38 видів послуг.

Зверніть увагу! Наталія Шамрай розповіла, що станом на 27 травня у Києві 6 804 людини оновили свої облікові дані саме через ЦНАП.