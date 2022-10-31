Как действовать при отключении света: важные советы
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Россияне 31 октября массированно ударили по объектам инфраструктуры. Без электроснабжения остались тысячи человек.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как поступать, когда выключили свет.
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Алгоритм действий
Когда исчезло электроснабжение, то необходимо выключить из розеток электроприборы. Это позволит избежать повреждения из-за перепадов напряжения. Не стоит использовать для обогрева газовые плиты, поскольку есть риск отравления угарным газом.
Если вы живете в многоквартирном доме, где есть лифт, то стоит проверить, не застрял ли там никто. Также следует посетить соседей пожилого возраста или маломобильные группы. Они могут нуждаться в помощи.
Кстати Россияне атаковали 18 объектов в десяти регионах, большинство – критическая инфраструктура.
Актуальную информацию следует узнавать из официальных сообщений власти или ГСЧС. Если нет связи и Интернета, то найдите радио на батарейках. При использовании генератора необходимо установить его вне помещения и дела от окон.
К отключению электроэнергии необходимо подготовиться. Следует иметь дома такие вещи:
- радиоприемник и фонарики на батарейках;
- запас спичек, свечей и сухого спирта;
- заряженный павербанк;
- недельный запас питьевой воды, консервов или сублимированной пищи;
- аптечку, включая личное лекарство, минимум в неделю.
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Отключение электроэнергии в Украине: последние новости
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице есть перебои со светом, а 80% местных жителей остались без воды.
- Свет из-за российских атак будут выключаться в 6 регионах. Речь идет о Киевской, Черкасской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях.
- Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что графики отключения электроэнергии будут введены в новом формате.