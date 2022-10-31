Как действовать при отключении света: важные советы

Россияне 31 октября массированно ударили по объектам инфраструктуры. Без электроснабжения остались тысячи человек.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как поступать, когда выключили свет.

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Алгоритм действий

Когда исчезло электроснабжение, то необходимо выключить из розеток электроприборы. Это позволит избежать повреждения из-за перепадов напряжения. Не стоит использовать для обогрева газовые плиты, поскольку есть риск отравления угарным газом.

Если вы живете в многоквартирном доме, где есть лифт, то стоит проверить, не застрял ли там никто. Также следует посетить соседей пожилого возраста или маломобильные группы. Они могут нуждаться в помощи.

Кстати Россияне атаковали 18 объектов в десяти регионах, большинство – критическая инфраструктура.

Актуальную информацию следует узнавать из официальных сообщений власти или ГСЧС. Если нет связи и Интернета, то найдите радио на батарейках. При использовании генератора необходимо установить его вне помещения и дела от окон.

К отключению электроэнергии необходимо подготовиться. Следует иметь дома такие вещи:

радиоприемник и фонарики на батарейках;

запас спичек, свечей и сухого спирта;

заряженный павербанк;

недельный запас питьевой воды, консервов или сублимированной пищи;

аптечку, включая личное лекарство, минимум в неделю.

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