Наши военные придумали интересный способ, – Жданов сказал, как можно скрываться от фосфорных бомб
Россия уже не в первый раз нарушает не только моральные законы, но и "законы войны", обстреливая нашу территорию запрещенными боеприпасами. И все же наши ВСУ нашли способ, как уберечь жизнь под действием фосфорных бомб.
Военный эксперт Олег Жданов заверил, что украинские военные могут укрыться от фосфорных бомб. Это возможно благодаря специальному способу копания окопов, пишет 24 канал.
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Как ВСУ спасаются от "фосфора"
По словам Жданова, для сохранения жизни наши военные создают в окопах специальные ниши. За счет того, что действие фосфорных бомб очень медленное, у бойцов есть время, чтобы скрыться в них.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что фосфор опасен своей консистенцией. Очень важно, чтобы он не попал на одежду. Выжигающее действие химиката можно остановить только ограничением доступа к воздуху, пользуясь плотной тканью или водой.
Как ВСУ спасаются от фосфорных бомб: смотрите видео
Какие успехи наших военных на фронте: самое важное
- Украинские военные продолжают уничтожать врага и выбивать его из родной земли. Стало известно, что ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. В рамках контрнаступательной операции на Юге уже удалось освободить 198 населенных пунктов.
- Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют значительную территорию Луганской области. Однако наши защитники официально освободили 12 населенных пунктов региона. Он добавил, что продвижение идет непросто и каждый метр Луганщины дается очень тяжело.
- ВСУ вытесняют врага на направлении Сватово – Кременная . В то же время враг не оставляет попыток захватить Белогоровку.
- Ранее Сергей Гайдай информировал, что в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Он сообщал, что украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному .
- К тому же в Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно ему, ВСУ готовятся к новым контрнаступлениям. По мнению составителей отчета, следующей могут увольнять Луганскую область .
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