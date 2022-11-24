Наши военные придумали интересный способ, – Жданов сказал, как можно скрываться от фосфорных бомб

Россия уже не в первый раз нарушает не только моральные законы, но и "законы войны", обстреливая нашу территорию запрещенными боеприпасами. И все же наши ВСУ нашли способ, как уберечь жизнь под действием фосфорных бомб.

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что украинские военные могут укрыться от фосфорных бомб. Это возможно благодаря специальному способу копания окопов, пишет 24 канал.

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По словам Жданова, для сохранения жизни наши военные создают в окопах специальные ниши. За счет того, что действие фосфорных бомб очень медленное, у бойцов есть время, чтобы скрыться в них.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что фосфор опасен своей консистенцией. Очень важно, чтобы он не попал на одежду. Выжигающее действие химиката можно остановить только ограничением доступа к воздуху, пользуясь плотной тканью или водой.

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