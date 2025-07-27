Как десантников готовят к обороне позиций: 80-я бригада показала уникальные кадры

Во время учений бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отрабатывают самые разнообразные ситуации – все, что может спасти жизнь на фронте и помочь выполнить боевую задачу. Среди ключевых упражнений – оборона позиций, вместе со всем комплексом действий, сопровождающих ее.

Старший офицер отделения по боевой подготовке 80 ОДШБр Андрей рассказывает, что на занятиях моделируют именно то, с чем ребята столкнутся непосредственно в бою. Они тренируются на реалистично обустроенных позициях, учатся взаимодействовать между собой, с соседними подразделениями, с командным пунктом, передает 24 Канал.

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Как десантники готовятся к бою?

Упражнение разделено на несколько последовательных этапов: выход на позиции, ротация личного состава, прием грузов с боекомплектом, водой или другими ресурсами, а также отражение вражеских штурмов.

После освоения стрелкового оружия, гранатометов и т.д., военные переходят к более сложным, но базовым вещам. Они должны добраться до позиции в полном снаряжении, сменить собратьев, принять позицию в соответствии со стандартами. Кажется, мелочи, но именно они решают все на войне.

Обучение никогда не останавливается. Львовские десантники постоянно совершенствуют боевое взаимодействие, чтобы уверенно держать оборону и быть готовыми к самым сложным вызовам.

По словам Андрея, в основе успешного обучения – общение, взаимопонимание и командная работа. Он говорит, что не стоит бояться задавать вопросы или обращаться к инструктору – именно для этого он рядом.

Обучение украинских десантников: смотрите видео

К слову, россияне впервые за долгое время бросили в бой бронетехнику на Покровском направлении в районе села Шевченко. Бойцы 155-й ОМБр успешно отбили механизированный штурм.