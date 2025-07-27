Старший офіцер відділення з бойової підготовки 80 ОДШБр Андрій розповідає, що на заняттях моделюють саме те, з чим хлопці зіткнуться безпосередньо в бою. Вони тренуються на реалістично облаштованих позиціях, вчаться взаємодіяти між собою, з сусідніми підрозділами, з командним пунктом, передає 24 Канал.

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Як десантники готуються до бою?

Вправа поділена на кілька послідовних етапів: вихід на позиції, ротація особового складу, прийом вантажів із боєкомплектом, водою чи іншими ресурсами, а також відбиття ворожих штурмів.

Після опанування стрілецької зброї, гранатометів тощо, військові переходять до більш складних, але базових речей. Вони мають дістатися до позиції у повному спорядженні, змінити побратимів, прийняти позицію відповідно до стандартів. Здається, дрібниці, але саме вони вирішують усе на війні.

Навчання ніколи не зупиняється. Львівські десантники постійно вдосконалюють бойову взаємодію, щоб упевнено тримати оборону й бути готовими до найскладніших викликів.

За словами Андрія, в основі успішного навчання – спілкування, взаєморозуміння й командна робота. Він каже, що не варто боятися ставити запитання чи звертатися до інструктора – саме для цього він поруч.

Навчання українських десантників: дивіться відео

До слова, росіяни вперше за довгий час кинули в бій бронетехніку на Покровському напрямку в районі села Шевченко. Бійці 155-ї ОМБр успішно відбили механізований штурм.