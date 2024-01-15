От Красной площади до Красного моря: WSJ объяснил, как БПЛА изменят правила войны

Дроны оказывают существенное влияние на характер современных войн. В частности, они предоставляют преимущество на поле боя тем, кто может ловко использовать их.

Беспилотные летательные аппараты оказывают существенное влияние на ход боевых действий от Красной площади до Красного моря. Их используют во всех активных вооруженных конфликтах.

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Использование БПЛА

За последнее десятилетие летательные аппараты без экипажа, а с недавних пор и военно-морские корабли, усилили ряд государств. В частности, Киев использовал беспилотники, чтобы замедлить вторжение России в 2022 году, а позже отправил БПЛА большего радиуса действия, чтобы поражать цели вплоть до Москвы.

Атака ХАМАС на Израиль 7 октября началась с ударов беспилотников по израильским постам наблюдения. Поддерживаемые Ираном хуситы используют беспилотники для таргетинга на судоходные пути Красного моря.

Дроны меняют характер войны

Дроны расширяют поле боя

Беспилотники расширяют линию видимости и поле огня истребителей. Благодаря этим аппаратам дальнобойное оружие точнее поражает цели. Они могут помочь найти и нацелить материально-технические сети, растянуть вражеские линии и усложнить операции. Беспилотники дальнего радиуса действия могут действовать вдали от линии фронта без риска для пилотов.

БПЛА делают войну всепроникающей

В отличие от солдат, дроны не едят, не спят и не устают. Они могут мгновенно передавать информацию. Они истощают войска, заставляя постоянно сохранять бдительность. Это истощает бойцов.

Дроны учатся распознавать цели и действовать самостоятельно

Делегирование некоторых задач беспилотнику, например составление карты местности или определение позиций противника, уменьшает нагрузку на операторов и освобождает их для задач более высокого уровня. Остается непонятным, уменьшает ли эта автономия или увеличивает риск ошибочных ударов.

БПЛА заменяют дорогие ракеты

Распространение беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия с большой полезной нагрузкой требует развертывания более мощных систем противовоздушной обороны в большем количестве мест. Стремительное технологическое развитие спровоцировало гонки вооружений для разработки средств противодействия и контрмер.

Ловкость дронов может помочь уменьшить сопутствующие убытки

Крошечные беспилотники могут проникать внутрь построек или других ограниченных зон, потенциально уменьшая разрушения, необходимые для поражения цели. Это может помочь военным более эффективно нацеливаться на врага.

Дроны смогут сотрудничать друг с другом

Удаленные операторы смогут ставить роям дронов цели, например помешать врагу в достижении цели. Искусственный интеллект будет назначать задачу каждому беспилотнику, который будет работать как единое целое, подобно эскадрильям истребителей.

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