Плавают со связанными руками и ногами: в ВМС показали видео о подготовке подводного десанта

Элитный отряд боевых пловцов Военно-Морских Сил выполняет различные секретные задачи, которые даже после победы Украины будут тайной для большинства людей.

В состав подразделения входят: команда по борьбе с боевыми пловцами, группа специального назначения и подразделения обеспечения.

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Где дислоцируется отряд

Рассказывают, что до оккупации Крыма отряд боевых пловцов дислоцировался в Севастополе. Однако весной 2014 его переместили в Одессу. Следовательно, вся подготовка будущих бойцов начинается в водолазной школе ВМС.

В настоящее время школа проводит подготовку водолазных специалистов по основным и вспомогательным квалификациям. В основные квалификации входят: водолаз, водолаз-инструктор, старший водолаз-инструктор. Вспомогательные – водолаз-подрывник, водолаз-сварщик.

Как проходит подготовка бойцов

Для того чтобы попасть на курс, у кандидата должна быть отличная не только физическая, но и моральная подготовка.

У водолаза нет легких задач. Каждая задача связана с определенным риском для жизни,

– говорит инструктор Сергей.

Кроме базового курса инструкторы еще и импровизируют. Погружение с завязанными конечностями – один из самых сложных этапов, который придется пережить курсанту во время учебы.

Подготовка бойцов-водолазов: смотрите видео

Таким образом, инструкторы приучают бойцов не паниковать в воде и критически мыслить в экстремальных ситуациях.

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