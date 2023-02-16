Плавают со связанными руками и ногами: в ВМС показали видео о подготовке подводного десанта
Источник:Военно-Морские Силы
Элитный отряд боевых пловцов Военно-Морских Сил выполняет различные секретные задачи, которые даже после победы Украины будут тайной для большинства людей.
В состав подразделения входят: команда по борьбе с боевыми пловцами, группа специального назначения и подразделения обеспечения.
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Где дислоцируется отряд
Рассказывают, что до оккупации Крыма отряд боевых пловцов дислоцировался в Севастополе. Однако весной 2014 его переместили в Одессу. Следовательно, вся подготовка будущих бойцов начинается в водолазной школе ВМС.
В настоящее время школа проводит подготовку водолазных специалистов по основным и вспомогательным квалификациям. В основные квалификации входят: водолаз, водолаз-инструктор, старший водолаз-инструктор. Вспомогательные – водолаз-подрывник, водолаз-сварщик.
Как проходит подготовка бойцов
Для того чтобы попасть на курс, у кандидата должна быть отличная не только физическая, но и моральная подготовка.
У водолаза нет легких задач. Каждая задача связана с определенным риском для жизни,
– говорит инструктор Сергей.
Кроме базового курса инструкторы еще и импровизируют. Погружение с завязанными конечностями – один из самых сложных этапов, который придется пережить курсанту во время учебы.
Подготовка бойцов-водолазов: смотрите видео
Таким образом, инструкторы приучают бойцов не паниковать в воде и критически мыслить в экстремальных ситуациях.
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