До складу підрозділу входять: команда боротьби з бойовими плавцями, група спеціального призначення та підрозділи забезпечення.
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Де дислокується загін
Розповідають, що до окупації Криму загін бойових плавців дислокувався у Севастополі. Однак навесні 2014 року його перемістили до Одеси. Відтак, вся підготовка майбутніх бійців розпочинається у водолазній школі ВМС.
Наразі школа проводить підготовку водолазних спеціалістів за основними та допоміжними кваліфікаціями. До основних кваліфікацій входять: водолаз, водолаз-інструктор, старший водолаз-інструктор. Натомість допоміжні – водолаз-підривник, водолаз-зварювальник.
Як проходить підготовка бійців
Для того, аби потрапити на курс, у кандидата має бути відмінна не лише фізична, а й моральна підготовка.
У водолаза немає легких завдань. Кожне завдання пов'язане з певним ризиком для життя,
– каже інструктор Сергій.
Окрім базового курсу, інструктори ще й імпровізують. Занурення із зав'язаними кінцівками – один із найскладніших етапів, який доведеться пережити курсанту під час навчань.
Підготовка бійців-водолазів: дивіться відео
Таким чином інструктори привчають бійців не панікувати у воді та критично мислити в екстремальних ситуаціях.
Яка ситуація на Південному напрямку: останні новини
- Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни використовують невеликі диверсійні групи в районі островів у гирлі Дніпра на Херсонщині. Туди вони намагаються просунутись, аби спостерігати за діями українських сил оборони.
- Нещодавно Сили оборони на Херсонщині знищили 3 установки типу "Град", якими росіяни обстрілювали Херсон. Також наші військові знищили до 4 одиниць важкої ствольної артилерії.
- Збунтувавшись проти військового порядку, російський окупант на Херсонщині підірвав командира гранатою, він лишився без обох ніг. Також відомо ще про трьох загиблих та вісім поранених.