Не просто идеологическая обработка: как россияне разрушают психику украинских детей

Я готовила выступление о детстве в оккупации в парламенте Дании. Еще раз разложила для себя, как россияне превращают украинских детей в российский электорат, который без вопросов будет голосовать за Путина, и если надо, то будет умирать за Путина. В частности, на войне с собственной Родиной.

Как россияне меняют украинских детей

Мы много знаем о российских учебниках, стирании украинской идентичности, запрете украинской культуры, навязывании любви к России, милитаризации сознания, "разговорах о важном" в каждой школе. Об этом заявила Александра Матвийчук, информирует 24 Канал.

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Мы исследуем спортивно-оздоровительные лагеря, где украинские дети шагают в военной форме и берут в руки оружие, чтобы в 14 лет получить паспорт России, а в 18 лет стать следующим поколением "освободителей" в той части земного шара, куда их отправит новая "родина".

Мы также осознаем атмосферу страха, давления и постоянного нервного напряжения, когда украинские дети в оккупации быстро понимают, что нельзя говорить и делать, чтобы к их родителям и им самим не пришли российские спецслужбы.

Но когда я начала читать свидетельства детей, переживших оккупацию или депортацию, говорить с экспертами, которые занимаются их реабилитацией после возвращения, я поняла еще одну важную вещь.

Россияне учат наших детей полному повиновению. Ребенок без всяких вопросов должен выполнять то, что ему скажут. Это не просто идеологическая обработка, это своего рода перепрограммирование человека на авторитарную прошивку.

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На это работает вся система общественных отношений, это, как говорится, "в воздухе" через российскую культуру и медиа, это фундамент базовых для ребенка институтов – детских садов, школ и университетов.

Россияне это делают для того, чтобы ребенок выработал простую установку. Человек и его воля ничего не значит, потому что всегда есть те "взрослые", которые лучше него знают, что и как ему делать.

Я не знаю, хватит ли у нас времени это остановить. По оценкам только на оккупированных территориях (речь не идет о России) около 1 миллиона 600 тысяч украинских детей остались один на один с оккупантами. А детство имеет свой срок годности.