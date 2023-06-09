Иран помогает России строить завод по производству дронов на восток от Москвы, – Белый дом

Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы. Кремль стремится обеспечить стабильные поставки оружия для своего вторжения в Украину.

Об этом сообщили в американской разведке. Соответствующее заявление было сделано в Белом доме 9 июня.

Интересно До сих пор может производить ракеты: экономист сказал, кто и как помогает подсанкционной России

Иран помогает России строить завод по производству дронов

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что по мнению американской разведки, завод в российской особой экономической зоне "Алабуга" может начать работать в начале следующего года. Белый дом также обнародовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной зоны, расположенной в тысяче километров восточнее Москвы. Именно там, вероятно, построят завод по производству дронов.

Администрация президента Джозефа Байдена еще в декабре публично заявила, что Тегеран и Москва рассматривают возможность создания в России конвейера по производству беспилотников для войны в Украине. Новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что этот проект в Елабугском районе Татарстана вышел за рамки концепции.



В России строят завод по производству дронов / Фото Maxar Technologies

Кирби сообщил, что американские официальные лица также установили, что Иран продолжает поставлять российским военным ударные беспилотники-камикадзе. Дроны везут через Каспийское море из Амирабада в Иране в российскую Махачкалу. После этого их передают оккупационным войскам для применения против Украины.

По данным Белого дома, по состоянию на май Россия получила из Ирана сотни ударных беспилотников одностороннего действия, а также оборудование для их производства.

Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы разоблачить и сорвать эту деятельность, в том числе путем информирования общественности – и мы готовы сделать больше,

– подчеркнул Кирби.

По его словам, 9 июня администрация Байдена объявит о новой рекомендации, призванной помочь компаниям и правительствам других стран принять меры, чтобы ненамеренно не поспособствовать иранской программе беспилотных летательных аппаратов. В последние месяцы Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания ввели ряд правил, призванных перекрыть поток компонентов для беспилотников в Россию и Иран.

Следует отметить, что администрация Байдена неоднократно обнародовала данные разведки, подробно описывающие, как Иран помогает российскому вторжению. Постоянный поток разведывательных данных США:

имеет цель детализировать углубление оборонного партнерства между Россией и Ираном;

является частью более широких усилий администрации Байдена, направленных на освещение преследования Москвы за ее войну в Украине в надежде на дальнейшую глобальную изоляцию России.

В частности, в прошлом месяце Белый дом заявил, что Россия стремится купить дополнительные современные ударные беспилотники в Иране. Ведь оккупанты уже использовали большую часть из 400 дронов, которые раньше приобрели у Тегерана.

Спутниковые снимки и данные разведки, указывавшие на то, что Иран продал России сотни ударных беспилотников, администрация Байдена обнародовала еще в прошлом году. В течение нескольких месяцев официальные лица заявляли, что, по мнению Соединенных Штатов, Тегеран рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России. В то же время чиновники Белого дома заявили, что не имеют доказательств того, что это соглашение все-таки заключили.

В Белом доме отметили, что у Ирана также есть оружие, которое поступает к нему из России. Тегеран стремится приобрести у Москвы дополнительную военную технику, в том числе ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130. Кроме того, в апреле Иран объявил, что завершил соглашение о покупке российских истребителей Су-35.