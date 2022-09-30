Как иранские дроны попали в Россию и для чего это Тегерану: интервью с иранским журналистом

Украинская ПВО сейчас массово сбивает иранские дроны-камикадзе – вдвое чаще, чем они достигают цели. При этом россияне направляют беспилотники не поодиночке, а целыми "табунами". Как они могли попасть в Россию и для чего это Тегерану?

В рамках формата "Интервью 24" пообщались с иранским журналистом Euronews Persian Масудом Имани, который рассказал о том, как Россия использует Иран в поставке дронов-камикадзе.

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Что не так с позицией Ирана по поставкам дронов России

Для начала я бы хотела поговорить о смертоносных дронах, которые Россия начала массово использовать в войне против Украины. Эти дроны уже убивают украинцев, как вот в Одессе. Признает ли Иран, что передал России эти дроны, ведь об этом неоднократно заявляла Украина. К тому же Киев уже отменил дипломатическую аккредитацию для некоторых дипломатов. Мы видим, что дипотношения ухудшаются. Как отреагирует Тегеран?

МИД Ирана на официальном уровне заявлял, что страна не поставляла дроны в Россию. Глава МИД Ирана в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой особо подчеркнул, что они этого не делают. Официальная позиция Тегерана заключается в том, что Иран выступает против войны и находится в поиске политического решения. И не поставляет ни дронов, ни какого-то другого военного оборудования ни одной из сторон конфликта. Иран настаивает, что такие поставки могут только затягивать войну. Поэтому в Тегеране ищут политическое решение.

Итак, это официальная позиция. Иранцы опровергли предоставление дронов России несколько раз. Например, вчера глава МИД Ирана в интервью New York Times заявил то же самое, настаивая на том, что Иран развивает оборонное сотрудничество с Россией, но никаких дронов не предоставлял.

Но тут все дело не в МИД, а в верховном лидере Ирана. Потому что когда он встречался с Путиным, то сказал, что "если Кремль не возьмет инициативу в свои руки, то это сделает НАТО, и НАТО начнет войну против России".

А это была лишь частичная партия дронов, которую Иран передал России, или в России наладили массовое производство?

Ну мы точно не знаем этого. Были заявления, что Иран отправил России от нескольких сотен до более тысячи дронов, но мы не знаем цифр, и не знаем, действительно ли все это имело место. Но мы знаем, что в стратегических отношениях России и Ирана мы не можем исключать того, что в России уже могли наладить массовое производство иранских дронов.

Могла ли Россия уже наладить массовое производство иранских дронов

Как Иран получил технологии для производства дронов на ваш взгляд? Минобороны Украины утверждает, что в дронах есть американские чипы, которые нашли внутри тех аппаратов, которые сбили наши военные.

Как это могли сделать иранцы, может объяснить ирано-иракская война, которую практически не освещали СМИ. Когда Саддам напал на Иран, что можно назвать самой длинной войной века. Западные страны поставляли Саддаму все возможное вооружение, мы были сами, и нам никто не помогал, у нас не было ни ракет, ни дронов. И тогда Иран понял, если мы хотим иметь какой-то вес в регионе и что-то противопоставить своему врагу, то должны сами производить собственные ракеты и дроны.

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Итак, все началось во время ирано-иракской войны. Но в Тегеране утверждают, что их силам удалось посадить некоторые американские дроны, и с помощью реверсивной инженерии они смогли произвести аналогичные дроны, при чем произвести их собственными силами на собственных производствах. Поэтому, я считаю, что часть технологий они взяли из этих американских дронов. Другую часть – из одного израильского дрона. Ну а остальное – это все работа местных специалистов, которые сделали все, чтобы страна могла массово выпускать дроны.

И конечно же, вопрос санкций является очень актуальным, но иранцы берут запчасти для дронов с черного рынка. Они хорошо знают, как обойти санкции и где найти нужные материалы.

Справка! Ирано-иракская война длилась с 1980 по 1988. Началась 22 сентября 1980 года вторжением иракской армии в иранскую провинцию Хузестан. Сначала было успешное продвижение иракской армии, однако вскоре армия Хусейна нарвалась на яростное сопротивление иранцев и была остановлена. К лету 1982 года Иран вернул оккупированные Ираком территории, после чего стороны начали войну на истощение. Перемирие, которое закончило войну, было подписано 20 августа 1988 года и восстановило довоенную ситуацию.

По продолжительности, задействованным ресурсам и человеческим жертвам ирано-иракская война является самым крупным военным конфликтом между суверенными государствами в странах Ближнего Востока после 1945 года. В ходе войны Ираком применялось химическое оружие.

А может ли быть такое, что россияне просто украли эти технологии у Ирана?

Думаю, это возможно. Потому что если иранцы смогли скопировать американские дроны, то почему бы этого не смогли сделать и россияне? Если между двумя странами есть стратегические отношения, а оба государства чувствуют угрозу от коллективного Запада, то почему они не могли бы сотрудничать в этой сфере?

Здесь либо иранцы отдали им технологии, либо россияне их просто скопировали. Давайте также не забывать о том, что Россия все же и сама является большой военной мощью.

Последствиями и санкциями Иран не запугаешь

Но не боится ли Иран последствий? Если Россию признают террористическим государством, а участие Ирана в поставках дронов будет доказано, то не вызовет ли это введения новых санкций против Ирана?

Реальность такова, что Иран и иранцы живут под санкциями США уже более 40 лет. И США или страны ЕС не будут признавать Россию страной-террористом. Ведь они боятся, что если это сделают, то война лишь ускорится и выйдет на такой уровень, что не ограничится только войной в Украине. Я сам в это не очень верю. Как мы увидели в последние месяцы, США и ЕС не хотят признавать Россию страной-террористом. Они это говорили неоднократно и на этом настаивали – "мы не хотим дальнейшей эскалации". Но давайте на забывать, что в последнее время говорили Путин и Медведев – все эти их ядерные угрозы против Украины.

Более вероятно, что Россию таки не признают государством-террористом. И также не верю в то, что еще больше санкций будут иметь какое-то влияние на Иран. Потому что, как я уже об этом говорил, Иран и иранский режим научились жить под санкциями на протяжении 40 лет.

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Израильский контекст и внутренние распри

Есть ли связь между поставкой дронов Ираном России и израильскими атаками на заводы по производству иранских дронов в Сирии?

Я не вижу между этими двумя инцидентами какой-то связи. Израильтяне атакуют иранские базы в Сирии постоянно. И связи между использованием иранских дронов против Украины и этими событиями я не наблюдаю.

Израильтяне вообще занимают нейтральную позицию – не поддерживают ни Россию, ни Украину, они где-то посередине. И это конечно очень беспокоит Зеленского, такая позиция Израиля.

Могут ли сейчас возникнуть в Иране какие-то противоречия между духовным лидером Али Хаменеи и президентом Раиси из-за поставок дронов России? Допускает ли он подобный сценарий еще и в контексте массовых восстаний в Иране? Или власть сейчас там откровенно заодно?

В Иране очень сложная политика, есть несколько уровней. МИД говорит одно, Корпус стражей исламской революции (КСИР) что-то другое. А потом верховный лидер говорит свое слово. То есть каких-то расхождений во взглядах официального Тегерана в отношении России или Украины я не наблюдаю.

Не будет ли побуждать, по вашему мнению, Израиль начать поставки оружия Украине, чтобы противостоять своему извечному врагу Ирану уже здесь, на поле боя в Украине? Если Иран фактически на стороне России и передает ей оружие.

Я уже ранее говорил, что президента Зеленского уже беспокоит отказ Израиля поставлять оружие Украине, особенно высокотехнологичное. И я не вижу в будущем таких возможностей – это изменение курса Израиля по поставкам оружия Украине.

Как простые иранцы относятся к войне России против Украины

Еще один важный вопрос собственно о позиции самих иранцев. Как они реагируют на поставки оружия России? Поддерживают власть или нет?

Я не думаю, что это было очень легкое решение для Тегерана – начать поставки дронов России, ведь иранцы до сих пор помнят о сбитом украинском самолете в небе над Тегераном.

Я считаю, что простые иранцы, которые против войны, они как и режим, выступают против. Но с психологической точки зрения ни правительство, ни верховная власть, ни простые иранцы не готовы к военному союзу России и Ирана.

Я думаю, что иранское правительство определенным образом откупается от Путина этими всеми дронами. Потому что как вы знаете, у Ирана нет друзей на мировой арене, не считая Китай и Россию.

Тегеран испытывает потребность в Москве и Пекине в ООН, чтобы там поддерживали их инициативы по различным вопросам, ядерной сделки например. Поэтому я считаю, что это больше похоже на откуп Путину, чем установление стратегических отношений.