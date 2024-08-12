Бои в Курской области и наступление россиян в Нью-Йорке: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии боевого соприкосновения не стихают бои. Донецкая область остается самой тяжелой зоной боевых действий. Россияне не оставляют попыток продвижения в направлении Покровска, а также пытаются достичь хоть каких-то успехов возле Торецка и в Нью-Йорке.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 5 по 11 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Покровское направление остается самым тяжелым

В течение нескольких месяцев Покровское направление в Донецкой области остается приоритетом армии России. Фактически ежедневно Вооруженным Силам Украины приходится отражать несколько десятков атак врага. Например, в течение 11 августа оккупанты провели 41 попытку штурма позиции украинских защитников.

Несмотря на то, что фактическое стирание живой силы о позиции наших военных дает результат, ВСУ удалось стабилизировать ситуацию. В течение недели захватчикам удалось захватить Сергеевку. Продвижение врага зафиксировано в Ивановке, Желанном и вблизи Гродовки и Новожеланного.



Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг штурмует Торецкую агломерацию и Нью-Йорк

Не менее тяжелой остается ситуация на Торецком направлении. Враг пытается развить инициативу и зайти в город. Россияне давят огромным количеством пехоты при поддержке авиации и артиллерии, что буквально стирает Торецкую агломерацию. В то же время плотная застройка позволяет укрыться вражеской пехоте. Продвижение россиян зафиксировано в Северном и Зализном, что на подступах к Торецку. Попытки зайти в сам город безуспешные.

Также не прекращаются штурмы поселка Нью-Йорк и его окрестностей – в обоих случаях россияне имеют определенный успех. Россияне пытаются действовать в обход поселка, ударяясь о позиции вблизи Пантелеймоновки.

Отметим, в начале недели в сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38, что в северо-западной части поселка. Однако уже вскоре бойцам 53 ОМБр удалось отбросить врага.



Как изменилась ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Уничтожение Часового Яра продолжается

Из-за невозможности продвинуться в Часовом Яру россияне прибегают к своей любимой кровавой тактике – они стирают город "в ноль". Оккупанты игнорируют тот факт, что даже в случае отхода ВСУ с позиции, им будет трудно закрепиться на руинах.

На этом участке активно работает как артиллерия, так и авиация противника, на уничтожение которой не хватает ресурсов. В таких сверхсложных условиях Силы обороны продолжают держать оборону и не дают россиянам закрепиться за микрорайоном "Канал". Все попытки врага держат под огневым контролем. Изменений за неделю не зафиксировано.



Как изменилась ситуация вблизи Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке и возле Водяного

Тяжелые бои продолжаются и в городе Красногоровка Донецкой области. Сейчас россияне контролируют примерно 80% населенного пункта, однако украинцы продолжают сохранять позиции.

Оккупанты штурмуют Невельское, что севернее самой Красногоровки, чтобы выбить ВСУ из города. На этой неделе россияне поспешно заявили, что захватили село, однако бойцы 11 батальона эту информацию не подтвердили. Изменений фронта возле Невского не зафиксировано.

В то же время врагу все же удалось продвинуться возле Водяного.



Как изменилась ситуация возле Красногоровки и Водяного / Карта DeepStateMAP

Продвижение оккупантов на Купянском направлении

На этой неделе армия России продолжила попытки наступления на Купянском направлении. Здесь россияне стремятся окружить часть позиций Сил обороны возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего поселка враг после окружения, вероятно, попытается выйти на высоты. В случае успеха это может дать оккупантам новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку.



Как изменилась ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

"Что-то происходит" в Курской области

На этой неделе, а именно 6 августа, неожиданно открылось новое направление – Курское. Сейчас оно остается наиболее загадочным, ведь в течение недели высшее руководство не подтвердило, что именно Вооруженные Силы действуют на территории врага.

В связи с этим четкой карты ситуации в Курской области пока нет. Бои продолжаются фактически в полном информационном вакууме, и едва ли не единственным источником информации выступали российские военкоры и единичные видео с установлением флага Украины во вражеских населенных пунктах.

Вечером 9 августа в сети появилось видео с украинскими военными на фоне стратегического объекта "Газпрома". Они заявили, что город Суджа Курской области находится под контролем ВСУ. Также на этой неделе появились похожие видео из села Гуево Курской области и села Пороз Белгородской области. В то же время, по данным военкоров, бои уже продвинулись значительно глубже.

Как в селе Гуево Курской области подняли флаг Украины: смотрите видео

По информации DeepState, в первый день прорыва были освобождены по меньшей мере три населенных пункта: Свердликово, Дарьино и Олешня. Аналитики отметили, что карта обновляется с задержками, чтобы не мешать боевой работе.



Прорыв в Курской области по состоянию на 6 августа / Карта DeepStateMAP

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