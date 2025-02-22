3 года большой войны: как изменились отношения между Украиной и Польшей

Полномасштабное вторжение России в Украину существенно трансформировало отношения между Киевом и Варшавой. Польша стала одной из первых стран, оказавших беспрецедентную поддержку Украине, не только в виде гуманитарной помощи и приема миллионов беженцев, но и в военном аспекте.

Варшава прилагала немало усилий, чтобы Украина получила современное оружие, ракеты и боеприпасы. Польша также активно поддерживает санкционное давление на Россию и является сторонницей усиления европейской и евроатлантической интеграции Украины. Впрочем, не обходится и без проблемных моментов. И именно они нередко подрывают двустороннее партнерство. Больше о том, как полномасштабная война повлияла на отношения Украины и Польши – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канал.

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Оружие, оружие и еще раз оружие

Одним из главных аспектов сближения двух стран стало военное сотрудничество. Именно Польша стала одним из первых государств, которое с начала российского полномасштабного вторжения начало отстаивать право Украины на активную самооборону с помощью западного вооружения.

Еще в апреле 2022 года президент Анджей Дуда после обнародования фотографий с изображением зверств россиян над украинцами отметил, что "преступников надо называть преступниками", а "защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".

Поэтому Польша сразу превратилась в важный логистический хаб для западной помощи Украине. До сих пор играя ключевую роль в обеспечении украинских военных необходимыми ресурсами, благодаря чему Украина получила современное оружие, в частности танки Leopard, гаубицы Krab, ракеты и боеприпасы. Страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, что включает производство боеприпасов и совместные проекты в военно-промышленном комплексе.

Польша также выступает в качестве "ремонтного цеха" поврежденной военной техники. Примером этого может служить запуск 22 июля 2023 года центра обслуживания и ремонта всего семейства танков Leopard 2 в Гливице в Бумар-Лабендах.

Кроме этого, на территории Польши проходят тренировки украинских военнослужащих. Важное событие в этой сфере состоялось 17 февраля – запуск в Быдгоще Центра анализа, тренировки и образования Украины – НАТО (JATEC). Его целью является подготовка и поддержка украинских войск в сотрудничестве с НАТО, а также анализ Альянсом уроков, полученных в ходе обороны Украины от России.

Как заявил на церемонии открытия министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, создание первой совместной институции свидетельствует о том, что "Украина приближается к НАТО и становится стратегическим партнером нашего Альянса".

Многомерный характер сотрудничества

Наряду с военной поддержкой, Польша играет активную роль в политико-экономическом направлении. Обе страны продолжили совместные инфраструктурные проекты, а также расширение железнодорожного сообщения и логистических коридоров для экспорта украинского зерна в условиях блокады черноморских портов. Польша также выступает за экономическую поддержку Украины в рамках ЕС, в частности через специальные фонды и финансовые пакеты помощи.

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Война вызвала беспрецедентный уровень миграции украинцев в Польшу. По разным оценкам, около миллиона украинцев нашли временный или постоянный приют в соседней стране.

Польское правительство ввело программы социальной поддержки, предоставив беженцам право на трудоустройство, образование и медицинское обеспечение. Это, однако, создало определенные вызовы для польской экономики и социальной сферы, в частности в сфере рынка труда и жилья.

С 1 января этого года Польша приняла председательство в Совете ЕС, что открыло новые возможности для адвокации украинских интересов в Европе. Среди приоритетов Варшавы: безопасность, поддержка Украины и усиление обороноспособности ЕС. Польша выступает за ускорение вступления Украины в Евросоюз, расширение санкций против России и начало долгосрочных программ по восстановлению Украины.

В рамках НАТО Польша активно поддерживает укрепление восточного фланга Альянса, требуя дополнительных гарантий безопасности для Украины. Варшава лоббирует поставки Киеву современных систем ПВО и авиации, а также выступает за создание новых механизмов военной помощи.

Кризисные явления и политизация двусторонних отношений

Несмотря на стратегическое партнерство, между Украиной и Польшей неоднократно возникали кризисные явления. Так, в 2023 – 2024 годах состоялись массовые протесты польских фермеров, которые выступали против неконтролируемого импорта украинской агропродукции, что, по их мнению, угрожало их бизнесу. Также напряжение вызвали протесты польских автоперевозчиков, которые жаловались на неравные условия конкуренции после либерализации транспортного рынка для Украины.

Отдельно стоит вопрос исторических дискуссий. Темы Волынской трагедии и эксгумации жертв этого конфликта продолжают вызывать эмоциональные споры между двумя странами. Хотя правительства Украины и Польши неоднократно подчеркивали необходимость примирения, исторические вопросы остаются инструментом политической борьбы, особенно в контексте избирательных кампаний в Польше.

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Выборы, которые уже состоялись в 2023 и 2024 годах, и предстоящие президентские выборы, которые пройдут в мае 2025 года, влияют на украинско-польскую повестку дня. Неоднократно те или иные польские политические круги или отдельные политики зарабатывали электоральные дивиденды на "украинском вопросе", часто подставляя отношения с Украиной под удары. Поддержка бастующих фермеров или спекуляция на теме "Волыни" – яркие тому доказательства.

Изменение политической динамики может скорректировать отношения двух стран. Ведь популистские партии в Польше в дальнейшем могут использовать экономические аспекты сотрудничества с нашим государством, дискуссионные страницы истории или миграционный вопрос в своей предвыборной риторике.

Впрочем стратегический интерес в укреплении союза безопасности и поддержке Украины остается неизменным. Ожидается, что текущий год станет важным для дальнейшей интеграции Украины в европейские структуры и Польша будет играть ключевую роль в этом процессе.

Что нас ждет дальше

Вполне вероятно, Варшава будет оставаться важным союзником Киева. Однако в двусторонних отношениях и в дальнейшем могут возникать кризисы, связанные с экономическими интересами и историческими вопросами.

Главной задачей для обоих государств является сохранение стратегического партнерства, непредоставление разрешений политическим спорам и кризисным явлениям ослаблять общий курс на сотрудничество.

Совместная борьба против неоимперской России показала, что Украина и Польша имеют общее будущее в безопасной и стабильной Европе. И только взаимные усилия позволят достичь этой цели. Вместе к Победе!