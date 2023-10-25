В прошлом году каждая электростанция в Украине была повреждена: как энергосистема готовится к холодам

Украинская разведка рассказывала, что Россия этой зимой не отказалась от плана разрушения нашей энергосистемы. В прошлом году в Украине каждая электростанция была повреждена.

Самым же главным для прохождения зимы в 2023 – 2024 годах является улучшение украинского ПВО. Суспильне сообщило, что в этом году блекаут также возможен и зависит он, по словам Германа Галущенко, от масштабов возможных разрушений, пишет 24 Канал.

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Чего ждать украинцам от энергосистемы зимой

Эксперты говорят, что в случае холодной зимы отключения будут точно. В частности, при 5 – 7 градусах мороза отключения будут даже при отсутствии обстрелов.

Ведь для полного восстановления энергосистемы Украины нужно около 3 – 4 лет. И несмотря на то, что украинская энергосистема значительно повреждена, энергетики, которые должны ее восстанавливать, лучше знают (чем в прошлом – 24 Канал) алгоритмы работы при обстрелах, как и что нужно ремонтировать,

– отметили в издании.

В Укрэнерго отмечали, что во время обстрелов 2022 – 2023 года половина украинской энергосистемы была повреждена.

"Каждая большая тепловая и гидроэлектростанция в этой стране была повреждена", – заверил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "Голосу Америки".

По его словам, ремонтные работы начались еще зимой 2023 года и не прекращаются до сих пор. Однако энергетики заверили, что починили все, что можно было. Кроме того, у наших специалистов уже есть опыт и гораздо лучше готовы организационно противодействовать вражеским атакам.

Как энергосистема готовится к холодам

Энергетики рассказали, что они постоянно строят систему защиты объектов. Владимир Кудрицкий объяснил, что некоторые детали можно прикрыть инженерной защитой, и Украина впервые в мире это делает. В мире ведь нет решений, как защищать подстанцию от угроз.

Эта зима будет зависеть от погоды и атак россиян. Если будет тепло и не будет атак – то отключений не будет или они будут не заметны.

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