Обязательная эвакуация из Донбасса: все, что нужно знать

В Донецкой области стартовала обязательная эвакуация местных жителей. Выехать из Донецкой области можно поездом из города Покровск.

Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области

Для того, чтобы эвакуироваться из Донбасса , нужно совершить несколько шагов. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подробно объяснили, как выехать из Донбасса.

К теме россияне не возьмут Краматорск и Славянск, но будут бить беспощадно, – Арестович об эвакуации

Прежде всего, нужно оставить заявку по номеру телефона, который предоставили в Минреинтеграции. Опубликован один номер для всех граждан, а также для жителей Краматорска, Константиновки, Временного Яра, Соледара и Николаевки.



Как эвакуироваться из Донбасса / Фото Минреинтеграции

Также будут эвакуировать тяжело больных и людей с инвалидностью, для эвакуации которых нужно звонить по следующим номерам:

(099) 710-48-72

(099) 311-53-14

(099) 311-53-36

(096) 108-60-48

(096) 108-52-24

Людям, которые хотят выехать из Донецкой области, нужно бесплатным автобусом добраться до Покровска, откуда отправляется эвакуационный поезд в Кропивницкий.

Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области. Также людям окажут бесплатное питание, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь.



Социальные гарантии для людей / Фото Минреинтеграции

Кроме того, предусмотрена ежемесячная денежная помощь от 2 до 3 тысяч гривен. Также в Кропивницком и Александрии эвакуированным окажут одноразовую денежную помощь в размере 2 – 3 тысяч гривен.

Эвакуация из Донбасса: что известно

28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Ирина Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донбасса, призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.

30 июля Кабмин объявил об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донбасса планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети. Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донбасса. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донбасса.

Узнайте больше – Кабмин объявил обязательную эвакуацию со всей Донецкой области: смотрите видео