Обязательная эвакуация из Донбасса: все, что нужно знать

4 августа 2022 , 09:14
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Источник:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

В Донецкой области стартовала обязательная эвакуация местных жителей. Выехать из Донецкой области можно поездом из города Покровск.

Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области

Для того, чтобы эвакуироваться из Донбасса , нужно совершить несколько шагов. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подробно объяснили, как выехать из Донбасса.

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Прежде всего, нужно оставить заявку по номеру телефона, который предоставили в Минреинтеграции. Опубликован один номер для всех граждан, а также для жителей Краматорска, Константиновки, Временного Яра, Соледара и Николаевки.


Как эвакуироваться из Донбасса / Фото Минреинтеграции

Также будут эвакуировать тяжело больных и людей с инвалидностью, для эвакуации которых нужно звонить по следующим номерам:

  • (099) 710-48-72
  • (099) 311-53-14
  • (099) 311-53-36
  • (096) 108-60-48
  • (096) 108-52-24

Людям, которые хотят выехать из Донецкой области, нужно бесплатным автобусом добраться до Покровска, откуда отправляется эвакуационный поезд в Кропивницкий.

Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области. Также людям окажут бесплатное питание, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь.


Социальные гарантии для людей / Фото Минреинтеграции

Кроме того, предусмотрена ежемесячная денежная помощь от 2 до 3 тысяч гривен. Также в Кропивницком и Александрии эвакуированным окажут одноразовую денежную помощь в размере 2 – 3 тысяч гривен.

Эвакуация из Донбасса: что известно

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Автор: Михайло Гема