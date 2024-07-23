Трамп делает аналогично: как Харрис может усилить свои позиции в избирательной кампании

Дональд Трамп уже имеет свою стратегию для того, чтобы понравиться публике, аудитория его абсолютно поддерживает. Камале Харрис, которую Джо Байден выдвинул в качестве кандидата от демократов, нужно будет еще свою стратегию разработать.

Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Харрис нужен вице-президент, который бы компенсировал ее электоральные недостатки. Она должна иметь человека, который сможет сконцентрировать внимание на рабочем классе.

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Как Харрис может усилить свои позиции в избирательной кампании

По словам главы центра, по социодемографическим критериям Камала Харрис будет мобилизовать большое количество голосов женщин, которые являются сторонниками демократии и темнокожих людей. Однако она имеет одну проблему – ей нужен электорат центристов, а не левый. То есть тот, который мог голосовать и за демократов, и за республиканцев.

Байден имел сильную сторону – он побеждал в штатах, где было много центристов. Он мог конкурировать за того избирателя, которого могли забрать республиканцы.

Может ли это сделать Камала Харрис, это зависит не от ее качеств. Все зависит от того, как она может себя усилить и то, кто будет ее вице-президентом,

– отметил Божко.

Он рассказал, что есть большая вероятность, что она будет вынуждена взять на эту должность губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, который является хорошим оратором и популярен в соцсетях. Важно то, что Пенсильвания стала штатом, который бы наиболее вероятно проголосовал за Трампа.

Ей нужно вице-президента, который компенсирует ее электоральные недостатки,

– подчеркнул глава центра.

Трамп делает аналогично, беря себе вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, выходца из штата Огайо, рабочего, который сам сделал себе политический путь.