Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Гарріс потрібен віцепрезидент, який би компенсував її електоральні недоліки. Вона повинна мати людину, яка зможе сконцентрувати увагу на робітничому класі.

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Як Гарріс може підсилити свої позиції у виборчій кампанії

За словами голови центру, за соціодемографічними критеріями Камала Гарріс буде мобілізувати велику кількість голосів жінок, які є прихильниками демократії та темношкірих людей. Однак вона має одну проблему – їй потрібен електорат центристів, а не лівий. Тобто той, який міг голосувати і за демократів, і за республіканців.

Байден мав сильну сторону – він перемагав у штатах, де було багато центристів. Він міг конкурувати за того виборця, якого могли забрати республіканці.

Чи може це зробити Камала Гарріс, це залежить не від її якостей. Все залежить від того, як вона може себе підсилити і те, хто буде її віцепрезидентом,

– зазначив Божко.

Він розповів, що є велика ймовірність, що вона буде змушена взяти на цю посаду губернатора штату Пенсільванія Джоша Шапіро, який є хорошим оратором та популярний у соцмережах. Важливо те, що Пенсільванія стала штатом, який би найбільш ймовірно проголосував за Трампа.

Їй потрібно віцепрезидента, який компенсує її електоральні недоліки,

– наголосив голова центру.

Трамп робить аналогічно, беручи собі віцепрезидента Джеймса Девіда Венса, вихідця з штату Огайо, робітника, який сам зробив собі політичний шлях.