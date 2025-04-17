Пас Трампу: почему Зеленский именно сейчас заявил о том, что Китай вооружает Россию

Китай начал поставлять оружие России, в частности артиллерию. Для Украины важно сообщать об этом миру.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала рассказал, что изменение украинской позиции по Китаю обусловлено тем, что Украина ищет новые подходы во взаимодействии с Дональдом Трампом. Заявление об участии китайских военных было, с одной стороны, направлено на Китай – и оно демонстрирует, что Украина не собирается скрывать такие действия.

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"А с другой стороны – это был своеобразный пас Дональду Трампу. Мол, вот смотрите: вы пытаетесь с Россией о чем-то договориться, одновременно имеете проблемы с Китаем, а Китай откровенно воюет на стороне России. Мы даем вам возможность – если вам нужны дополнительные аргументы в противостоянии с Китаем, вот они. Берите и пользуйтесь", – сказал Игорь Рейтерович.

Может ли публичность изменить действия Китая

Он добавил, что заявления, которые сделал президент Украины Владимир Зеленский относительно непосредственного участия Китая в производстве оружия, частично адресованы Трампу. Для Украины важно озвучивать такие вещи публично, потому что некоторые страны были слишком "убаюканные" миротворческими заявлениями Китая о том, что он “не при делах”, что только торгует с Россией и не занимается военными сделками.

Так что, в этом контексте это, возможно, не последнее подобное сообщение со стороны Украины. И это – наш способ попытаться повлиять на Китай. Ведь публичность подобных заявлений является для Китая очень неприятной,

– сказал Рейтерович.

Он добавил, что публичность может заставить Китай временно или полностью прекратить помощь России в войне против Украины.