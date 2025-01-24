Как местные громады помогали ВСУ после того, как у них забрали "военный" и "силовой" НДФЛ

В 2024 году из местных бюджетов изъяли "военный" и "силовой" НДФЛ. Несмотря на уменьшение финансовой состоятельности, громады продолжают помогать фронту.

Центр развития инноваций совместно с общественной инициативой "Игла" проанализировал, как местные власти финансировали потребности фронта при нехватке "военного" и "силового" НДФЛ, какой громады недополучили из госбюджета в конце 2023-го и в 2024 году, передает 24 Канал.

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Как происходило финансирование фронта регионами Украины

Всего за 2024 год 262 опрошенные общины выделили из местных бюджетов около около 9 миллиардов – на собственные нужды и оборону общин, а 15 миллиардов – на Силы обороны в целом. Общая сумма по Украине значительно больше.

Опрошенные общины потратили на армию минимум 0,01% годового бюджета, а максимум – 24,3%.

За три квартала 2024 года больше всего помогла Силам обороны – Днепропетровщина. Она выделила 786 миллионов гривен из местных бюджетов. Одесская область занимает второе место. Здесь расходы достигли 586 миллионов гривен.

Как общины помогали армии / Скриншот

Речь идет только о том, сколько средств ушло на фронт. В исследовании не учитываются деньги, выделенные на работу чрезвычайников, помощь семьям военнослужащих и тому подобное. Суммы помощи на самом деле больше.

Важно! По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожанина, с начала полномасштабной войны международные эксперты назвали одним из факторов победы местное самоуправление и реформу децентрализации, создавшую уникальную систему с более чем тысячей источников поддержки ВСУ.

Если проанализировать суммы, что их общины вернули из местного бюджета в виде субвенций на поддержку Сил обороны в государственный бюджет для дальнейшего распределения, то рейтинг возглавляет Киев.

Сколько средств предоставили общины государству на военные нужды / Скриншот

Аналитики подчеркивают, что цель исследования – не выяснить, кто из общин больше всего помогает армии, а показать как происходит финансирование армии из местных бюджетов, после того, как государство забрало военный НДФЛ и якобы полностью взяло на себя эту функцию.

Напомним, что "военный" и "силовой" НДФЛ – это налог на доходы военнослужащих, чрезвычайников, правоохранителей и сотрудников силовых структур, который они платили в местный бюджет в течение предыдущих лет. До 2022 года речь шла не о таких значительных суммах, как в последующие три года полномасштабного вторжения, когда возросло количество военных.

Получилось так, что зарплату военным платило государство, налог шел в бюджет местных общин, а обеспечивать военных должно было опять-таки государство. Расходы на оборону, в частности зарплату военных, не могут финансировать международные партнеры. Это можно делать только за налоги, которые уплатили в госбюджет непосредственно украинцы. Именно поэтому в 2024 году парламент решил забрать эти НДФЛ из местных бюджетов. Власть на местах с этим не соглашалась.

Те военные, чей НДФЛ забрали из городских бюджетов, – их семьи живут сейчас в городе. И многие из тех, кто сейчас является военным, раньше работали в других профессиях и их налоги шли в городской бюджет. Город это потерял, когда они ушли в ряды ВСУ. И хотя бы какую-то часть этого НДФЛ должны были бы оставить общинам,

– отметил заместитель мэра Днепра Владимир Миллер.

После того, как в местных бюджетах не осталось средств, предусмотренных на функцию обороны, граждане продолжали пикетировать органы местного самоуправления с требованием выделять больше средств на поддержку ВСУ.

Один из архитекторов децентрализации, эксперт Юрий Ганущак отмечает, что в государства должно быть распределение функций между национальным и местным уровнями власти, и каждый должен получить соответствующее финансирование.

Оборона действительно функция государства. Однако, по моему мнению, само государство не справляется с этой функцией. Местное самоуправление более гибкое. Поэтому логично было бы в нынешних экстремальных условиях позволить местному самоуправлению подставить плечо государству. Для этого государство должно оставить НДФЛ со всех плательщиков местному самоуправлению,

– убеждает Ганущак.