Как мировые лидеры унизили путина на саммите ШОС: забавные видео

Российский диктатор владимир путин на саммите ШОС в Узбекистане, вероятно, окончательно понял, что потерял любой авторитет среди мировых лидеров. Они всячески пытались унизить путина.

Безумный диктатор надеялся усилить свое могущество, развязав войну против Украины. Но вместо этого он потерял всякое уважение и авторитет. Так, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане лидеры заставляли путина ждать.

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Так поступили с диктатором президенты Азербайджана и Индии. А раньше это сделали лидеры Ирана и Кыргызстана.

Путин заметно нервничает. Похоже, диктатор не совсем знает, как реагировать на столь четкую позицию лидеров. Унизил путина и президент Турции – Реджеп Тайип Эрдоган.

Путину пришлось позировать перед камерами одному. Давить руку мировые лидеры ему не хотят.

Интересно, что ранее путин демонстративно опаздывал на встречи с мировыми лидерами, пытаясь подчеркнуть свою "важность", так что теперь эту "важность" ему демонстрируют другие.

Политический обозреватель Иван Яковина считает, что путина таким образом "красиво стыдили". По его словам, против него использовали его же "фирменный трюк".

Путин утратил влияние на своих бывших союзников

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что по итогам саммита ШОС можно констатировать, что путин потерял практически все свое влияние на бывших сателлитов.

Последняя осень… Для русских самодержцев. НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам,

– отметил Подоляк.

Сложно не согласиться. Но именно такая компания и подходит путину больше всего.

Путина игнорировали лидеры Индии, Киргизии, Турции, Азербайджана, Ирана / Скриншоты с видео

К слову, путин на пресс-конференции саммита ШОС отреагировал на успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине, а также заявил, что "спецоперация" еще не достигла целей, и россия не отказывается захватывать новые территории Украины.

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