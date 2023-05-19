Как может выглядеть новое название станции метро в Киеве: дизайнер разработал шрифт

Графический дизайнер Богдан Гдаль представил вариант дизайна названия для переименованной станции метро "Дружбы народов". Накануне, 18 мая, название сменили на "Зверинецкую".

Гдаль написал, что он вдохновился буквами, которые для проекта разрушенных русскими церквей Киева готовил Саша Комьяхов. Поэтому для названия станции метро использовал такой же шрифт.

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Конечно, чистой вязи здесь не получится, потому что она будет нечитаемой, но сами буквы интересны. Хотя, пока они не ощущаются как окончательный вариант,

– добавил автор.



Вариант для изображения названия метро / Фото Богдана Гдаля

Шрифт для "Зверинецкой" / Фото Богдана Гдаля

Что означает "Зверинецкая"

Название "Зверинецкая" происходит от исторической местности Киева между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой. Она известна еще от Киевской Руси. Предполагают, что это происходит от места охот киевских князей на дикого зверя.

К слову, Гдаль также создал шрифт для новой надписи на станции метро "Почайна". Он должен повторять тот, что на станции "Печерская".

3 станции метро имеют новые названия

Депутаты Киевсовета дерусифицировали названия 3 станций метро в столице:

"Дружба народов" получила название "Зверинецкая";

"Площадь Льва Толстого" – "Площадь Украинских Героев";

"Проспект Правды" станет "Варшавской".

Власти и киевляне соглашались, важно, чтобы город избавился от советских и русских названий и символов, которые связывают город со страной-агрессорой».