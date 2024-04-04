Украина имеет ракеты для уничтожения Крымского моста: Черник назвал сценарий удара
Украинские надводные дроны уже разведывали дорогу к Крымскому мосту, а неизвестная взрывчатка временно выводила его из строя. Враг и сам понимает, что мосту осталось недолго.
Что на это указывает в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник. А также предположил, когда будет принят пакет помощи от США с таким необходимым для Украины оружием.
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Как будет уничтожен Крымский мост
The Guardian написали со ссылкой на чиновника ГУР, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года.
То, что россияне строят альтернативную логистическую ветку по суше указывает на их понимание, что мосту приходит конец,
– подчеркнул Черник.
Он пояснил, чтобы разрушить незаконное сооружение длиной 18 километров так, чтобы оно уже не подлежало ремонту, необходим большой смешанный ракетный залп крылатых ракет плюс для отвлечения российской ПВО – большой рой беспилотников.
Поскольку союзники Украины до сих пор не приняли решение о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу – оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" (или "Сапсан"). Он был разработан еще до начала большой войны, и один комплекс уже даже продан в Саудовскую Аравию. К тому же нельзя отрицать, что за это время его могли модернизировать или проводить другие разработки.
Кроме того, Украина имеет на вооружении береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360, которая может достигать до 300 километров. Заметим, что расстояние до Крымского моста с, например, Гуляйполя – это 240 километров.
Однако залп должен быть смешанный, одной баллистики мало,
– подчеркнул полковник ВСУ.
Оружие от США
Сейчас на фронте срочно необходимо оружие из пока заблокированного американского пакета помощи. Черник убежден, что вскоре его разблокируют, вероятно, это недели.
В первую очередь нужно, чтобы американцы решились предоставить кассетные боеприпасы к Himars,
– подчеркнул военный эксперт.
К тому же F-16 на борт также могут брать эффективные кассетные бомбы с более, чем 242 ударными элементами.
Черник связывает задержку этого пакета с колебаниями общества. Ведь Соединенные Штаты Америки – очень демократизированная страна, в которой мнение общества весит много, и к которой прислушиваются чиновники. Поскольку в информационном пространстве есть разные мнения о поставках тяжелого оружия и техники в Украину, американцы до сих пор сомневаются.
Другие темы, которые анализировал Черник
- Статьи западной прессы, которые пишут об угрозе прорыва украинского фронта или будущих российских успехах – могут быть частью российской пропаганды. Ведь со времени полномасштабного вторжения в Украину западная пресса значительно "полевела и пожелтела". Россияне вкладывают в подобные медиа невероятно большие средства.
- Основная линия обороны в Украине значительно укреплена и прорвать ее чрезвычайно трудно. Также Украину пугают российскими авиабомбами. За март поставлен абсолютный рекорд – применено 3 тысячи бомб, тогда как всего с нового года – около 7 тысяч. Они кошмарять, но не несут критической угрозы для прорыва линии фронта.
- Черник считает эффективными понижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Так в США, чья армия считается лучшей в мире, средний возраст солдата составляет 26 лет. К тому же за время войны в Украине есть примеры очень эффективной работы солдат-срочников, выполнявших боевые задачи на самом высоком уровне, даже с рекордными показателями.