Украина имеет ракеты для уничтожения Крымского моста: Черник назвал сценарий удара

Украинские надводные дроны уже разведывали дорогу к Крымскому мосту, а неизвестная взрывчатка временно выводила его из строя. Враг и сам понимает, что мосту осталось недолго.

Что на это указывает в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник. А также предположил, когда будет принят пакет помощи от США с таким необходимым для Украины оружием.

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Как будет уничтожен Крымский мост

The Guardian написали со ссылкой на чиновника ГУР, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года.

То, что россияне строят альтернативную логистическую ветку по суше указывает на их понимание, что мосту приходит конец,

– подчеркнул Черник.

Он пояснил, чтобы разрушить незаконное сооружение длиной 18 километров так, чтобы оно уже не подлежало ремонту, необходим большой смешанный ракетный залп крылатых ракет плюс для отвлечения российской ПВО – большой рой беспилотников.

Поскольку союзники Украины до сих пор не приняли решение о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу – оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" (или "Сапсан"). Он был разработан еще до начала большой войны, и один комплекс уже даже продан в Саудовскую Аравию. К тому же нельзя отрицать, что за это время его могли модернизировать или проводить другие разработки.

Кроме того, Украина имеет на вооружении береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360, которая может достигать до 300 километров. Заметим, что расстояние до Крымского моста с, например, Гуляйполя – это 240 километров.

Однако залп должен быть смешанный, одной баллистики мало,

– подчеркнул полковник ВСУ.

Оружие от США

Сейчас на фронте срочно необходимо оружие из пока заблокированного американского пакета помощи. Черник убежден, что вскоре его разблокируют, вероятно, это недели.

В первую очередь нужно, чтобы американцы решились предоставить кассетные боеприпасы к Himars,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же F-16 на борт также могут брать эффективные кассетные бомбы с более, чем 242 ударными элементами.

Черник связывает задержку этого пакета с колебаниями общества. Ведь Соединенные Штаты Америки – очень демократизированная страна, в которой мнение общества весит много, и к которой прислушиваются чиновники. Поскольку в информационном пространстве есть разные мнения о поставках тяжелого оружия и техники в Украину, американцы до сих пор сомневаются.

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