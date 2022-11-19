Погибшие работники и 80% уничтоженных построек: как нацпарк "Святые Горы" пережил оккупацию

Национальный природный парк "Святые Горы" расположен в северной части Донецкой области, вокруг Святогорска, Лимана, Белогоровки и ряда населенных пунктов, о которых часто говорят в новостях с восточного фронта. С начала полномасштабной войны парк понес тяжелые потери.

"Святые горы" потеряли двух сотрудников, имущество, здания, а также понесли бешеные экологические убытки. Несмотря на это, сотрудники возвращаются в нацпарк, помогают общине и надеются на восстановление.

Читайте также Украинцы почувствуют на себе: в ВСУ заявили об экоциде и опубликовали жуткие данные

В начале октября на фейсбук-странице нацпарка "Святые Горы" появилось первое сообщение после 24 марта. На фото разрушены здания и погорела техника. 12 октября 95% территории парка было деоккупировано. Через месяц после этого природоохранница Анастасия Драпалюк побывала в "Святых Горах" и встретилась с директором парка Сергеем Приймачуком.

По территории парка передвигаться запрещено, ходить можно только по асфальту в разрешенных местах. О научной или исследовательской работе речь не идет – парк понемногу приходит в себя и прежде всего обеспечивает выживание людей, которые здесь остались и возвращаются домой (парк охватывает территорию вокруг сел и городов Святогорской общины).

Вместе с местными властями парк организует разминирование, готовит документы и обеспечивает рубки в хозяйственной зоне, чтобы людям было чем обогреть дома. Негатив, который оставили после себя россияне, ощутим физически. Особенно тяжело людям, которые все время оставались на территории парка.

В временное отсутствие местной власти нацпарк взял на себя функцию органа власти – как единственное государственное учреждение в общине. Так люди видели, что государство есть.



Где расположен парк "Святые горы" / Карта

Как война повлияла на работников

Примайчук рассказал, что сотрудники парка очень болезненно перенесли оккупацию. До оккупации даже после подрыва моста, по которому люди добирались на работу из села Богородичное, они продолжали трудиться – переходили по пешеходному мосту. Когда бомбардировка усилилась, люди стали уезжать в Полтавскую, Днепропетровскую, Львовскую области. Некоторые остались.

Первым большим потрясением для нас стало ранение инспектора охраны – ему осколком пробило щеку. Но хуже всего было впереди. Я отслеживал, где находятся наши сотрудники, постоянно находился с ними на связи. Мы знаем судьбу почти всех, информации нет только о десяти человек,

– рассказал директор парка.

Он добавил, что коллаборантов среди сотрудников не было. Те люди, которые сейчас находятся на территории России, оказались там не по своей вине.

Один работник был тяжело ранен в живот, руку и ногу. Его лечили в Сватово. У раненого тяжелобольная жена, поэтому они остались на оккупированной территории. Где они сейчас – неизвестно. Два сотрудника погибли. Из-за нервов люди стали болеть, возникла онкология, психические расстройства. Пострадали и семьи служащих, дети.



Территория парка после оккупации / Фото Анастасии Драпалюк

80% зданий парка разрушены

4 июня Святогорск заняли русские военные. К этому времени сотрудники пытались вывезти технику в главную усадьбу парка. Под огнем в Святогорск переправили пожарную машину и два трактора. Однако из-за подрыва мостов Святогорск остался отрезанным от подконтрольной Украине территории, поэтому работники не смогли вывезти ни оборудование, ни технику. Эти вещи забрали россияне.

80% построек парка разрушены. Относительно уцелела только главная контора, где жили оккупанты. Она тоже разграблена и разбита. Села общины – Долина, Богородичное, Яровая, Татьяновка – имеют 90 – 100% поврежденных зданий. Практически ни одного целого дома не осталось: выбитые окна, снесенные крыши, выгоревшие дома, кое-кому в фундамент все разнесло.

Сейчас условия для жизни и работы не совсем должные. Нам нужен транспорт, потому что практически весь был уничтожен, а также горючее. Я надеюсь, что до нового года мы эти проблемы как-то будем преодолевать,

– подчеркнул Примайчук.



Работники парка выполняют свою работу / Фото Анастасии Драпалюк

Общине нужны люди

Сейчас руководство парка выясняет, кто мог бы вернуться. Однако людям некуда возвращаться, их дома разбомблены. Собственными силами привести дома в надлежащий вид к зиме очень тяжело. Поэтому парк помогает людям с ремонтом, ищет брошенные дома и договаривается с владельцами, чтобы пустили туда сотрудников.

"Они смогут работать и обеспечивать дровами людей, которые остаются в Святогорской общине. Везде люди нуждаются в дровах, чтобы обогреть дома. . У нас очень хороший коллектив. Люди стоят горой друг за друга", – заверил директор.

Остались ли дети в Святогорской общине

Въезд несовершеннолетних в Святогорскую общину, по словам Примайчука, категорически запрещен. Детсады и школы не работают, нет возможности ни постирать вещи, ни помыться. Электричеством планируется обеспечить только частный сектор. Условий для жизни детей нет.

Дети хотят брать в руки все, что видят, поэтому большая опасность подорваться. Все дети из Святогорска и общины эвакуированы. На территории парка было много детских заведений — 33 оздоровительных лагеря, лесная школа-интернат, зона отдыха "Изумрудный город" 2 детских дачи — это все не функционирует,

– рассказал руководитель "Святых Гор".

Он добавил, что парк "Святые Горы" курировал все школы общины и частично Лиманского района — проводили экообразовательные занятия, конкурсы. Воспитательная и экообразовательная работа была хорошо поставлена. Отмечали вместе праздники – день птиц, день окружающей среды и т.д. Сейчас это все в прошлом.

Последствия оккупации для парка

Директор парка подчеркнул, что природа подвержена самовосстановлению. Однако на участке, который в 2014 году обстреляли из "Градов", трава так и не выросла. Отчасти это потому, что там песчаная почва, однако все же обстрелянные поляны страдали очень и очень долго. За последние полгода были уничтожены тысячи гектаров леса, загрязнены почвы, воды. Меловые склоны, уникальные для всей Европы, изуродованы. Они усеяны неразорванными снарядами и опасными "подарками" от оккупантов.

Однако оценивать ущерб, нанесенный фауне и флоре, должны специалисты. Ученая МБО "Экология - Право - Человек" Екатерина Полянская приехала на территорию парка, чтобы исследовать почвы в воронках, образованных от попадания вражеских снарядов, на наличие тяжелых металлов и других опасных веществ. Она отобрала образцы грунтов, где это было возможно, а также собрала обломки снарядов, поскольку они также могут являться источником загрязнения почв.

Ученая также зафиксировала:

наличие лесных пожаров на территории парка, низовых и верховых;

повреждение деревьев при взрывах;

повреждение грунтового покрова из-за проезда военной техники;

возведение фортификационных сооружений;

загрязнение горюче-смазочными веществами и продуктами сгорания техники.

Кроме того, она пообщалась с директором по фактам гибели рыбы и амфибий в реках и озерах парка в результате подрыва в них разных взрывных предметов.

Как выглядит парк "Святые Горы" после оккупации / Фото Астастасии Драпалюк

Как помочь парку

Хотя общая стоимость ущерба, который нанесли природе оккупанты, будет оцениваться миллионами или даже миллиардами гривен, сейчас даже маленькая помощь может пригодиться.

Для возобновления работы парка требуются:

компьютеры и другая оргтехника;

автомобили;

электрические генераторы;

материалы и оборудование для ремонта помещений;

пожарная техника;

средства пожаротушения;

горюче-смазочные материалы;

форменная одежда;

спальники;

продукты длительного хранения.

Контактное лицо: Сергей Приймачук, директор национального природного парка "Святые Горы", +38 099 034 60 38, электронный адрес: nppsvyatygory@gmail.com, страница в фейсбуке – по ссылке

Авторы статьи: Анастасия Драпалюк и Анастасия Серикова