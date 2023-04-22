Отдали честь и вывесили сине-желтый флаг: как норвежские военные провожали ВСУ после учений
22 апреля 2023, 23:48Читати новину українською
Норвежские инструкторы отдали честь украинским военным, которые под их руководством завершили обучение в стране и возвращаются в Украину. В сети обнародовали трогательные кадры.
Норвежские инструкторы отдали честь украинским военным, которые завершили учебу в стране и возвращаются в Украину. Об этом пишет 24 канал.
Смотрите также Как британские военные провожают украинских после учебы: трогательные кадры
Возвращение украинских военных
В сети опубликовали трогательное видео, где видно, как норвежские военные выстроились в ряд, они отдали честь нашим ребятам, а в руках держали украинский флаг.
Как норвежцы провожали в Украину ВСУ: смотрите видео
Что известно об обучении ВСУ в Норвегии
- Напомним, что в марте Норвегия объявила, что совместно с Соединенными Штатами передаст Украине еще два зенитных ракетных комплекса NASAMS для обороны воздушного пространства Украины.
- В Минобороны Норвегии рассказали, что передают шесть пусковых площадок и два центра управления огнем. Норвегия также заявила, что обеспечит обучение украинских военных, которые будут использовать систему.
- О том, что украинские военные будут проходить учения в Норвегии, сообщалось также в январе 2023 года. Тогда отмечалось, что Осло предложит украинским военным тренинги по санитарным мерам, стрельбе и курсу командного управления.
Воинов Украины трогательно провожали с учений в Швеции
- Недавно очередные подобные учения завершились в Швеции, после которых с воинами Украины трогательно простились иностранные военнослужащие. Мощное видео под патриотическую песню появилось в сети в разных пабликах и телеграм-каналах.
- Это видео было снято с одного из автобусов, по которым воины Украины возвращались из учений. Вдоль дорог, по которым проезжал транспорт, гражданские махали на прощание и выстроились военные Швеции.
- Они держали в руках флаги не только своего государства, но и Украины. А также отдавали честь украинцам, которые вскоре с оружием в руках присоединятся к собратьям и будут наглядно показывать оккупантам, почему толкаться в чужое государство было очень плохой идеей.