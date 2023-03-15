Как обращаться с пленными: воины ВСУ прошли обучение
Источник:Генштаб ВСУ
Военнослужащие ВСУ прошли несколько тренингов по изучению норм международного гуманитарного права. Защитников учили правильно обращаться с пленными и собирать доказательства о военных преступлениях.
Пилотный проект по углубленному изучению норм права был организован представителями Женевского центра управления сектором безопасности (DCAF) при поддержке Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании совместно с Министерством обороны Украины.
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Какие учения прошли военные
Эксперты организовали 5 тренингов, на которых провели обучение для 107 военнослужащих ВСУ. Главной целью было повышение квалификации военных и углубление знаний по международному гуманитарному праву.
Первоначально к учениям привлекли сержантский состав – лидеров для подчиненных и помощников командира. Именно они чаще всего попадают в ситуации, где необходимо строго соблюдать эти нормы.
Основу курса сформировали несколько блоков:
- принципы и источники интернационального гуманитарного права;
- обращение с пленными;
- взаимодействие с гражданскими лицами;
- средства и методы ведения боевых действий;
- ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права и сбор доказательств о военных преступлениях,
- важность взаимодействия со СМИ и медиаграмотность.
Занятия проводили эксперты Общественной организации "Лига офицеров", в том числе руководитель организации – полковник запаса Владимир Лукичев, капитан 1 ранга запаса Андрей Коренько, Юрий Карин, военный эксперт, главный координатор проекта "Информационное сопротивление" и Сергей Мокренюк – известный юрист, правозащитник.
Также на лекции для военнослужащих были приглашены представители Минобороны и Генштаба ВСУ. На конкретных примерах тренинги проводили доктор философии по международному праву майор Инна Заворотько (представитель Департамента юридического обеспечения Министерства обороны Украины) и начальник Управления по связям с общественностью ВС Украины полковник Богдан Сеник.
Как проходили тренинги / Фото Генштаба:
Российские военные в плену
- Украинские военные соблюдают все нормы международного гуманитарного права, когда берут в плен россиян. В Минюсте говорят, что на содержание одного пленника тратят около 10 тысяч гривен в месяц. Если считать расходы только на питание, то это около 3 тысяч.
- Журналисты Washington Post недавно получили доступ в одну из колоний, где удерживают российских оккупантов. Они смогли увидеть, в каких условиях живут оккупанты, чем занимаются в свободное время и что едят.
- Военнослужащие ВСУ говорят, что пленных необходимо удерживать, чтобы иметь обменный фонд с врагом Как бы ни хотелось украинским защитникам отомстить за жестокое обращение со своими побратимами, они все же соблюдают международное гуманитарное право.