Как одеваться на улицу в темное время суток во время блэкаута

Зимой 2022 года Россия атаковала энергетические объекты Украины и оставила наше государство без света. Вероятно, в этом году агрессор захочет повторить этот опыт, так что нужно быть готовыми.

Из-за обстрелов россиянами объектов энергетической инфраструктуры возможно аварийное выключение уличного освещения при полном блэкауте, или плановое – с целью экономии электроэнергии. Из-за этого водителям не всегда хорошо видно пешеходов на улице, поэтому о том, какую одежду лучше носить в темное время суток – читайте на 24 Канале.

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Как подобрать одежду

Выбирайте вещи светлого цвета: так вас легче заметить на дороге. Светлой должна быть половина вашей одежды (куртка или брюки).

Приобретите светоотражающие элементы одежды. Это может быть браслет, лента на руку или рюкзак, наклейка или жилет. Наклейку или ленту на руку можно купить за 50 гривен. Жилеты – 100 – 300 гривен.

Следует также позаботиться о своих домашних любимцах. Приобретите им светящийся ошейник или одежду со светоотражающими элементами.

Как носить светоотражающие элементы

их следует размещать на уровне зрения водителя;

лучше всего заметны элементы размером более 15 квадратных сантиметров;

лучше заметный цвет светоотражателя – желтый;

украшения-светоотражатели, нашивки или брелоки на сумках и рюкзаках лучше вешать со стороны движения автомобиля по отношению к вам или с обеих сторон;

особое внимание – детям. Светоотражающих элементов на их одежде должно быть немало.

Что нужно купить перед зимой на случай блэкаутов