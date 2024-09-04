Как оформить бронирование работников и каков срок действия отсрочки

В Украине можно забронировать военнообязанных работников учреждений, функционирование которых является критически важным для государства. С 17 июля бронирование также осуществляется через "Дію".

Бронированию подлежат люди, которые работают в государственных органах, на предприятиях, чрезвычайно важных для обеспечения потребностей армии и населения, в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах и тому подобное.

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Как оформить бронь для работников

Порядок бронирования военнообязанных определяет постановление Кабмина под номером 76. Списки работников, которых нужно забронировать, подаются через "Дію" или в бумажной и/или электронной форме по форме согласно приложению 1 этого постановления и вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных.

В органах государственной власти : работодатели подают бумажные списки забронированных в Минобороны или проводят процедуру в электронном формате на портале "Дія".

: работодатели подают бумажные списки забронированных или проводят процедуру в электронном формате на портале "Дія". На предприятиях, которые обеспечивают потребности ВСУ работодатели подают списки в Минобороны, или в центральные органы исполнительной власти, осуществляющих руководство другими военными формированиями, СБУ, или Минстратегпрома.

работодатели подают списки в Минобороны, или в центральные органы исполнительной власти, осуществляющих руководство другими военными формированиями, СБУ, или Минстратегпрома. На критически важных для экономики Украины предприятиях : работодатели подают список центральному органу исполнительной власти или НБУ, или соответствующей областной и городской (военной) госадминистрации, который принял решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций критически важными.

: работодатели подают список центральному органу исполнительной власти или НБУ, или соответствующей областной и городской (военной) госадминистрации, который принял решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций критически важными. Т овариство Красного Креста Украины , другие украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров подают список в Минреинтеграции.

, другие украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров подают список Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы, ответственные за выполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях , подают списки работников в МИД .

, подают списки работников . Представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи подают список в Секретариат Кабмина.

Сколько времени действует бронь

Срок действия отсрочки не может превышать: