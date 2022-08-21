Как остановить путина: названы две вещи, которые заставят хозяина кремля прекратить кровавую войну

президент россии владимир путин развязал циничную войну против Украины и готов в дальнейшем уничтожать мирных людей. Остановить хозяина кремля могут только две вещи.

Речь идет о надлежаще вооруженной украинской армии, а также силе воли западного мира, который не будет бояться поставлять нужное вооружение в нужном количестве и вводить новые санкции. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

​Читайте больше Цель путина, "ящик Пандоры" и окончание войны в Украине: интервью с главой МИД Эстонии

"Наша сила воли – сильнее"

путин считает, что зима будет проблемной для стран ЕС из-за цены на энергоносители. Однако, заметил Рейнсалу, ответ западного мира должен прозвучать еще до зимы – нет.

Мы хотим усилить изоляцию россии через юридическую ответственность, через предоставление Украине тяжелого вооружения и финансовой помощи, которая поддержит ее экономику. Чтобы россия почувствовала: наша сила воли – сильнее,

– подчеркнул он.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По его словам, вопрос не в том, у кого больше оружия, друзей в мире и денег. А в том, кому станет больше силы воли, чтобы защитить те ценности, которые делают всех свободными народами.

Актуально Матери просто не признают, что это их сыновья, – Золкин откровенно рассказал о российских пленных

россияне должны почувствовать санкции

Рейнсалу добавил, что ответственность за геноцид украинского народа в первую очередь лежит на организаторах агрессии, российских властях и российских солдатах, совершающих преступления против человечности.

Война в Украине: последние новости

Угрозы для Украины на 24 августа продолжают расти. российские оккупанты массово снимают с хранения ракеты для С-300, используемые сейчас преимущественно по поверхности.

россияне длительное время перебрасывают батальонно-тактические группы с других фронтов на Юг Украины. Однако попыток наступления пока не наблюдается.

Однако также важно, чтобы влияние санкций ощутило все население россии. Ведь это граждане государства, которое сейчас совершает геноцид.

Также интересно – путин не отказался от идеи захватить и уничтожить всю Украину: смотрите видео