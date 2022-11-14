Следующая цель – Крым: как освобождение Херсона изменило ситуацию на фронте и положение России

Освобождение Херсона – не только событие, заставлявшее радоваться миллионы украинцев, но и серьезный излом на фронте, меняющий ситуацию на фронте. Россияне пытаются строить дальнейшие планы и укреплять новые рубежи обороны, впрочем, ситуация для них остается неутешительной.

Своими мыслями по этому поводу поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О визите президента в Херсон, изменениях на фронте, помощи Украине и положении Кремля – читайте дальше.

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Херсон постепенно возвращается к нормальной жизни после оккупации. Сегодня город посетил Владимир Зеленский и по этому поводу на России уже истерика – говорят, что это якобы их территория, потому что так провозгласил Путин.

Тем не менее, обстрелы и в Херсонской области все еще продолжаются, а россияне уже перемещаются подальше от Днепра и на левом берегу. В то же время аналитики отмечают, что оккупанты после бегства из Херсона сконцентрируют все свои силы на Донбассе. Впрочем, это может стать их главной ошибкой в войне, а значит, у ВСУ есть все шансы сначала выйти в Крым и уже потом пойти на Донбасс.

И такой сценарий все более реалистичен, из-за паники внутри Кремля, ведь диктатор Путин впервые за последние 10 лет отменил свою пресс-конференцию, а в МИД Украины указали россиянам, что они не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия для переговоров, ведь США объявляют дополнительные. санкции против тех, кто помогал России в снабжении оружием, а Китай публично на саммите G20 заявил, что никогда не поддержит ядерные угрозы России. В то же время есть и тревожные сообщения, ведь по данным турецких и российских СМИ, в Анкаре сегодня прошла встреча между представителями России и США. Предмет переговоров – не известен.

Итак, обо всем этом подробнее мы с вами дальше и поговорим.

Мелитополь превращают в военную базу: положение врага после бегства из Херсона

В Херсоне сегодня официально был поднят украинский флаг. Это произошло во время приезда в город Владимира Зеленского. Церемония поднятия флага сопровождалась, конечно же, исполнением гимна Украины. Город постепенно возвращается к нормальной жизни после более чем 8 месяцев оккупации. И что смешно, сегодня спикер российского диктатора Дмитрий Песков возмутился тем, что Зеленский приехал в Херсон, который россияне почему-то до сих пор считают своим. Более того, у россиян сейчас вообще истерика, ведь весь их пузырь о "русском мире" в Херсоне окончательно лопнул.

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Впрочем, к сожалению, правобережье Херсонищины все еще не вполне безопасно, ведь на территории до сих пор остаются недобитые оккупанты, которые не успели сбежать. Однако наши защитники достают боевиков и с тех территорий, которые пока подконтрольны россиянам. Так, сегодня специалисты СБУ и спецназначители ВСУ провели масштабную спецоперацию на оккупированной части юга Украины, в результате которой задержан боевик террористической организации "ДНР", воевавший против Украины в составе российской армии. По данным следствия, в Херсонской области задержан житель города Ждановка Донецкой области, который издевался, угрожал убийством и стрелял в местных жителей. Мужчина активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ. То есть боевик был арестован прямо под носом у врага.

И это важный момент в контексте того, что россиянам пока не спокойно и на левом берегу Днепра. По данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области российская армия продолжает обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины, однако в оккупированных Каховке, Таврийске и Новой Каховке на левом берегу Днепра захватчиков становится меньше. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули. Вместе с тем наша авиация и артиллеристы продолжают отрабатывать по позициям оккупантов на левом берегу.

Что касается освобожденных населенных пунктов Херсонской области, то там украинские власти продолжают стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование. Кроме того, до 19 ноября в Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта, ведь под прикрытием могут бежать недобитые оккупанты.

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И вот сейчас главный вопрос, над которым ломают голову аналитики – как будет развиваться ситуация дальше, учитывая, что россияне сбежали из Херсона. Вчера уже стало известно, что россияне превращают Мелитополь в сплошную военную базу, перебрасывая туда силы не только из Херсона, но и из Токмака на Запорожье.

Впрочем, аналитики утверждают, что победа ВСУ на Херсонщине выглядит даже более впечатляющей, чем на Харьковщине, ведь Путин 30 сентября объявил эту территорию российской, так что чисто политически должен был удерживать до конца. И до последнего все выглядело именно так, ведь Кремль отправил в правобережье Херсона свои лучшие воздушно-десантные подразделения. Более того, очевидно, что и мобилизованными Кремль пытался подкрепить силы оккупантов в Херсоне. И в последние дни перед бегством россияне все еще продолжали окапываться на правом берегу, что выглядело как подготовка к затяжным боям.

Донбасс, Запорожье, или, возможно, Крым: куда дальше пойдут ВСУ

Однако сейчас аналитики отмечают, что успех ВСУ заключался в том, как умело наши бойцы использовали на Херсонском направлении высокоточные ракетные системы HIMARS. И здесь есть интересный момент, на который раньше не обращали внимания – ВСУ удалось выкурить оккупантов с правого берега как раз благодаря постоянному уничтожению их логистики, начиная еще с лета. В частности, это постоянные удары по мостам и переправам через Днепр. Это, в конце концов, заставило россиян бежать. Однако боеприпасы HIMARS не подходят для разрушения мостов – их боеголовки слишком малы и не оптимизированы для таких ударов. Впрочем, ВСУ разработали тактику, чтобы обойти это ограничение, нанося многочисленные высокоточные удары по ключевому Антоновскому мосту и пролегающей над Каховской дамбой дороге, таким образом, чтобы разорвать проезжую часть и сделать ее непригодными для использования без фактического разрушения инфраструктуры мостов. То есть они продолжали стоять, но ездить на них уже было невозможно. Ну а дальше россияне пытались устраивать паромные и баржевые переправы, но ВСУ и их филигранно накрывали. Побег россиян из Херсона – это результат не просто работы ВСУ, наши бойцы сообразительно подошли к этому вопросу.

И тут, по данным Института изучения войны, и появляется определенная опасность, ведь Путин пытался до последнего удержать город, впрочем, первое что сделал назначенный им Суровикин, это объявил, что они будут бежать из Херсона. И аналитики допускают, что, вероятно, Путин разрешил Суровикину выйти из Херсона при условии, что он бросит все силы из Херсона и все мобилизованное пушечное мясо сугубо на захват Донецкой области. И этим объясняется восстановление интенсивности российских наступательных операций сначала вокруг Бахмута, а затем на юго-западе в районе Угледара, которое началось 28 октября. Иначе эти наступательные действия бессмысленны, ведь они находятся вдали от оперативно важных участков фронта.

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Поэтому аналитики предполагают, что таким образом Суровикин хотел показать Путину, что Донецкую область можно захватить только выведя силы из Херсона на подкрепление. Итак, аналитики предполагают, что россияне в ближайшее время усилят наступательные действия на Донбассе, ведь будут бросать туда как выведенных из Херсона, так и мобилизованных солдат. По словам аналитиков, ВСУ на Донецком направлении действительно окажутся в тяжелых условиях, соответственно придется перебрасывать на Донбасс дополнительные войска для защиты.

В таком случае россияне вряд ли достигнут значительных операционных достижений, хотя невероятно высокой ценой, они и дальше будут биться головой о Бахмут. И это может выглядеть как бесконечный конвейер, ведь мобилизованных россиян бросают на это направление не как заранее сплоченные подразделения, а скорее, как отдельные или небольшие подразделения на смену тем, которые ВСУ уже сильно покромсали. Впрочем, в Институте изучения войны уверены, что такая ситуация будет сохраняться и дальше, и вряд ли Суровикину удастся все эти разрозненные силы объединить в один кулак.

К тому же следует понимать, что ВСУ так же возобновит боевую мощь с западной Херсонщины и передислоцирует ее в другие районы как для оборонных, так и для контрнаступательных операций. Очевидно, что какая-то часть сил будет переброшена на Донбасс, но в Институте изучения войны допускают, что Генштаб ВСУ воспользуется стратегической ошибкой Кремля и усугубит свое наступление в совсем другом месте – на Луганщине, или же начнет новое наступление, например, на Мелитополь. Но, подчеркиваю – это только предположение. И наш Генштаб тем прекрасен, что его планы считать заранее просто невозможно. В конце концов, в Институте изучения войны уверены, что ВСУ на зиму точно не будет останавливаться, ведь Кремль, бросив все силы на Донбасс, допустит ошибку, которой ВСУ точно воспользуются. Вместе с тем, этим и объясняется такое желание Путина сесть за стол переговоров, чтобы приостановить боевые действия и взять паузу.

Хвастаться нечем, а оружие покупать труднее: каково теперь положение Кремля

Следовательно, получается так, что Путину нечем кичиться перед россиянами, а потому уже российские СМИ сообщают о том, что ежегодная большая пресс-конференция диктатора явно не состоится в этом году, поскольку до сих пор нет решения о том, проводить ли ее до конца года. Хотя начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция Путина проходила в декабре. Однако до сих пор не принято решение о том, проводить ли в этом году "прямую линию".

Но не исключено, что Путин просто оказался на развилке, ведь не понимает, как теперь выходить из этой войны так, чтобы сохранить власть. Дело в том, что по данным спикера Воздушных сил ВСУ, затишье в использовании Россией ракетных обстрелов может свидетельствовать об определенном дефиците ракет у противника. В частности, Юрий Игнат напомнил, что в октябре россияне применили до 15 крылатых ракет "Калибр", хотя до этого такие обстрелы были чаще. Это может указывать на дефицит ракет. Ведь россияне в основном обстреливают прифронтовые регионы из артиллерии и комплексов С-300. А за последние 2 дня уже неоднократно подмечено, как российские самолеты вывозят ракеты в такие комплексы из Беларуси.

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Но пополнять запасы ракет России все сложнее и США могут этот процесс еще более усложнить. Сегодня министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции против транснациональной сети лиц и компаний, работавших над закупкой военных технологий для России, ведущей войну в Украине. Эти санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников. Это касается и тех, кто помогал России покупать беспилотники у Ирана. Следовательно, есть вероятность того, что дальнейшая поставка иранских ракет будет сильно затруднена.

В то же время в вопросе вероятных переговоров Россия продолжает делать вид, что она все еще может что-то решать. Да, напомню, россияне накануне неоднократно уверяли, что они готовы к переговорам без предварительных условий. И сегодня они решили прояснить свою позицию. В МИД России заявили, что Москва "не воспринимает предварительных условий для начала переговоров по Украине", в частности, о необходимости вывода российских войск. Об этом заявил заместитель главы МИД россии Александр Грушко. Он заявил, что, по словам Путина, переговоры должны учитывать текущую ситуацию на линии фронта.

Впрочем, учитывая вышесказанное, в украинском МИД заявили, что Россия сейчас не в тех условиях, чтобы диктовать какие-то условия, а потому молчали бы лучше.

Зима не должна замедлять поддержку Украины

Вместе с тем военная поддержка Украины пока не останавливается. Сегодня в Украину прибыли переданные Литвой 12 бронетранспортеров М113. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Также он добавил, что в целом на сегодняшний день Литва уже отправила в Украину 62 М113 разного назначения.

Также, наконец, окончательно согласовано и решение о начале работы тренировочной миссии для военных Вооруженных сил Украины, которая будет работать в ЕС.

Известно, что эта миссия будет работать два года и на ее финансирование уже выделено более 100 миллионов евро. Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мерами государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открыта для участия третьих государств.

Вместе с тем, по словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон в течение следующих двух недель объявит еще один пакет военной помощи для Украины, примерно таких же размеров, как последние выделенные, то есть на 400 миллионов долларов. Более того, Салливан заверил, что помощь продолжится по примерно такому же графику, как это было до сих пор, то есть замедления не состоится. Но, сказал Салливан и ключевое – приближающаяся зима не должна замедлять помощь Украине со стороны всех партнеров.

Впрочем, за всем этим, к сожалению, есть и тревожные сигналы, но стоит их сразу развеять. В частности, российские СМИ сообщают, что сегодня в столице Турции Анкаре прошли переговоры между российской и американской делегациями. Со стороны России присутствовал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а со стороны США – глава ЦРУ Уильям Бернс. Раньше эту встречу публично не анонсировали, и так же нет никаких подробностей этой встречи. Но здесь стоит отметить, что последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января 2022 года для переговоров по гарантиям безопасности.

Впрочем, по данным спикера Совета национальной безопасности США, никаких переговоров по поводу войны в Украине стороны не проводили.