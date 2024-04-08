В ГУР рассказали, как освобождение "вышек Бойко" повлияло на ситуацию в Черном море
Украинская разведка рассказала, как освобождение "вышек Бойко" повлияло на ситуацию в Черном море. Андрей Юсов рассказал, что это изменило способность России проводить разведку.
Представитель ГУР сообщил в программе "Храбрые сердца", что сейчас "вышки Бойко" служат Силам безопасности и обороны. По словам Андрея Юсова, с них сняли специальное дорогостоящее оборудование, забрали вражеский боекомплект, пишет 24 Канал.
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Как освобождение "вышек Бойко" изменило ситуацию в Черном море
Сегодня вышки используются напрямую. Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило вражескую зону влияния и расширило возможности наших Сил безопасности и обороны, в частности Главного управления разведки, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации следующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, во временно оккупированном Крыму,
– заявил Андрей Юсов.
Он пояснил, что Россия потеряла возможность планировать дальнейшие действия, следить за Украиной, за нашими Силами безопасности и обороны в небе, на воде и на суше. То есть "глаз" и возможностей у оккупантов стало значительно меньше. Зато у Украины эта возможность увеличилась.
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Коротко об освобождении "вышек Бойко"
- Украина освободила "вышки Бойко" в сентябре 2023 года. Тогда Главное управление разведки сообщило, что наши военные вернули под свой контроль так называемые "вышки Бойко".
- Это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Осенью 2023 года ГУР вернуло под контроль Украины буровые платформы "Петр Годованец", "Украина" и СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".
- Стоит заметить, что российские захватчики оккупировали "вышки Бойко" в 2015 году. С 24 февраля 2022 года оккупанты их использовали в военных целях. В частности, там были вертолетные площадки и оккупанты размещали радиолокационные станции.
- Подробнее о том, как возвращали "вышки Бойко" – читайте по ссылке.