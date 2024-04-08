В ГУР рассказали, как освобождение "вышек Бойко" повлияло на ситуацию в Черном море

Украинская разведка рассказала, как освобождение "вышек Бойко" повлияло на ситуацию в Черном море. Андрей Юсов рассказал, что это изменило способность России проводить разведку.

Представитель ГУР сообщил в программе "Храбрые сердца", что сейчас "вышки Бойко" служат Силам безопасности и обороны. По словам Андрея Юсова, с них сняли специальное дорогостоящее оборудование, забрали вражеский боекомплект, пишет 24 Канал.

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Как освобождение "вышек Бойко" изменило ситуацию в Черном море

Сегодня вышки используются напрямую. Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило вражескую зону влияния и расширило возможности наших Сил безопасности и обороны, в частности Главного управления разведки, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации следующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, во временно оккупированном Крыму,

– заявил Андрей Юсов.

Он пояснил, что Россия потеряла возможность планировать дальнейшие действия, следить за Украиной, за нашими Силами безопасности и обороны в небе, на воде и на суше. То есть "глаз" и возможностей у оккупантов стало значительно меньше. Зато у Украины эта возможность увеличилась.

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Коротко об освобождении "вышек Бойко"