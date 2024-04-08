Представник ГУР повідомив у програмі "Хоробрі серця", що наразі "вишки Бойка" служать Силам безпеки та оборони. За словами Андрія Юсова, з них зняли спеціальне дороге обладнання, забрали ворожий боєкомплект, пише 24 Канал.

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Як звільнення "вишок Бойка" змінило ситуацію в Чорному морі

Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки й оборони, зокрема Головного управління розвідки, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму,

– заявив Андрій Юсов.

Він пояснив, що Росія втратила можливість планувати подальші дії, стежити за Україною, за нашими Силами безпеки і оборони у небі, на воді та на суходолі. Тобто "очей" та можливостей в окупантів стало значно менше. Натомість в України ця можливість збільшилась.

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Коротко про звільнення "вишок Бойка"