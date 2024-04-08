Представник ГУР повідомив у програмі "Хоробрі серця", що наразі "вишки Бойка" служать Силам безпеки та оборони. За словами Андрія Юсова, з них зняли спеціальне дороге обладнання, забрали ворожий боєкомплект, пише 24 Канал.
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Як звільнення "вишок Бойка" змінило ситуацію в Чорному морі
Сьогодні вишки використовуються напряму. Ми не будемо розповідати як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших Сил безпеки й оборони, зокрема Головного управління розвідки, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації наступних успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, у тимчасово окупованому Криму,
– заявив Андрій Юсов.
Він пояснив, що Росія втратила можливість планувати подальші дії, стежити за Україною, за нашими Силами безпеки і оборони у небі, на воді та на суходолі. Тобто "очей" та можливостей в окупантів стало значно менше. Натомість в України ця можливість збільшилась.
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Коротко про звільнення "вишок Бойка"
- Україна звільнила "вишки Бойка" у вересні 2023 року. Тоді Головне управління розвідки повідомило, що наші військові повернули під свій контроль так звані "вишки Бойка".
- Це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Восени 2023 року ГУР повернуло під контроль України бурові платформи "Петро Годованець", "Україна" та СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
- Варто зауважити, що російські загарбники окупували "вишки Бойка" у 2015 році. З 24 лютого 2022 року окупанти їх використовували у військових цілях. Зокрема, там були вертолітні майданчики й окупанти розміщували радіолокаційні станції.
- Детальніше про те, як повертали "вишки Бойка" – читайте за посиланням.