Как освобожденную из плена Марьяну Мамонову встречали с дочкой под больницей: счастливые кадры
Источник:Общественное Луцк
Беременную военного медика из Ровенской области Марьяну Мамонову освободили из российского плена 21 сентября. Несколько дней спустя она родила дочь Анну.
Освобожденную из плена Марьяну Мамонову выписали из перинатального центра
1 октября женщину и ее новорожденную дочь выписали из Волынского областного перинатального центра. Оба чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала руководительница перинатального центра Ирина Горавская.
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В медицинском заведении мать и ребенок пробыли 7 суток.
Во время выписки Марьяна рассказала, что очень благодарна всем, кто был привлечен к освобождению 215 пленников из российского плена и медикам, которые ей помогали в Донецке, Чернигове и Луцке.
Трудно было находиться в Еленовке, слышать, что Украине не нужны. Переживала, чтобы не рожать ребенка там, хотя 99% того было, что я должна там родить. Но когда я приехала в Украину – все, я успокоилась, дома,
– говорит Марьяна.
Новорожденную дочь она назвала Аней. К слову, женщина была убеждена, что беременна мальчиком. Муж Марьяны говорит, что ему был безразличен пол ребенка, хотел только, чтобы они вернулись живыми, и малыш родился здоровым, на родной земле.
Марьяна Мамонова с мужем на выписке / Фото Общественное Луцк
Как женщину встречали
На выписку в перинатальный центр приехали родственники супругов, их знакомые и друзья. Приехала поздравить Марьяну еще одна бывшая военнопленная Анастасия Черненькая, с которой они за время плена стали близкими.
Анастасия рассказала, что Марьяна была не привередлива во время беременности. И говорит, Слава Богу, что успели до родов и что все хорошо, она здорова и с ребенком тоже.
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