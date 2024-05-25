Успех, стереотипы и даже дискриминация: 3 истории украинцев, которые открыли свой бизнес в Польше

.

Польша еще до полномасштабного вторжения была одним из основных направлений миграции украинцев. Большая война лишь ускорила этот процесс. Но украинки и украинцы не только находили приют в соседнем государстве, но и начали создавать и развивать там свой собственный бизнес.

До начала вторжения в среднем украинцы регистрировали в Польше не более 200 бизнесов в месяц. В то же время только за 2023 год наши граждане открыли Польше 30 235 новых компаний, сообщили в Дия.Бизнес в Варшаве. Десятая доля новых индивидуальных предпринимателей (аналог ФЛП) в Польше в 2023 году – за украинцами. Всего за два года украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

В Польше десятки тысяч украинских предпринимателей: как тех, кто эмигрировал до большой войны, так и тех, кто переехал в соседнюю страну после 24 февраля. Украинцы платят налоги в Польше, выполняют требования законодательства и работают на экономику страны. Бизнесмены-украинцы для польского бизнеса – глоток свежего воздуха, особенно на фоне того, что польские компании находятся в кризисе из-за пандемии и высокого уровеня налогов. Украинцы же вносят в польский рынок инновационность и клиентоориентированность, чего было мало у соседей раньше.

Несмотря на значительное присутствие в польском бизнесе, украинцы иногда сталкиваются со сложностями, как в бизнесе, так и во взаимодействии с польскими клиентами, которые иногда находятся еще в плену стереотипов или не оценивают украинский уровень сервиса. 24 Канал пообщался с ресторатором и представителями технологических стартапов об особенностях выхода на польский рынок украинских предпринимателей.

Ольга Мигей. Совладелица ресторана BEEFY в Варшаве

Ольга Мигей переехала в Польшу из Львова. Украинка работала поваром в ресторане в варшавском районе Бемово. Когда предыдущие владелицы решили продать заведение, Ольга вместе с другими коллегами поварами его выкупили.

Ресторан перезапустили в августе 2023 года под названием BEEFY – он специализируется на американской кухне: бургеры, мясо, много стейков.



Ольга Мигей, фото из соцсетей героини материала

Как выкупили ресторан

Однажды владелицы между собой очень поссорились и решили продать ресторан – он был неприбыльным для них. Продавали его за достаточно хорошую цену. Я сначала отбросила идею его покупать, но впоследствии решила, что можно попробовать,

– делится собеседница.

К теме Польский бизнес в Украине против блокирования границы

Для покупки Ольге пришлось занимать деньги и брать кредиты. Сейчас у ресторана трое владельцев – это Ольга, поляк и украинец с польским гражданством. Все они повара. Команде удалось выкупить помещение с техникой и ремонтом, но все равно пришлось переделывать "начинку".

При переоформлении у бизнес-партнеров не было никаких нюансов, делится Ольга. Но ей самой пришлось столкнуться с проблемой оформления счета в банке из-за отсутствия "карты побыту" – это так называемый аналог вида на жительство. Ольга до этого проживала в Польше по учебной или рабочей визе.

Я никогда не подавалась на "карту побыту", потому что это очень тяжелый бюрократический процесс. Ждать документ более года, и за это время нельзя поехать домой, в Украину,

– объясняет Ольга.

Без карты нельзя взять и кредит. Однако в конце удалось найти банк, где украинка смогла открыть счет.

Кто работает в ресторане

После продажи заведения предыдущая команда ушла, из того состава в ресторане осталась только одна официантка – полька, которой новые совладельцы предложили работу. Остальные – украинцы и одна девушка из Беларуси. По словам Ольги, работники-украинцы очень ответственные, старательные и трудолюбивые.

Открытие ресторана BEEFY, фото из соцсетей героини материала

Я очень сильно хотела работать с украинцами. Они хорошие специалисты,

– добавляет Ольга.

Также сначала в команде работали польские SMM-специалисты.

Ими я была недовольна. По сравнению с украинками – это небо и земля. У нас были конфликты. Я не понимала, за что мы платим, если к нам не приходят новые клиенты, о нас никто не слышит, не знает, что есть новые владельцы, изменилась концепция,

– признается Ольга.



Ресторан BEEFY / Instagram

Позже оказалось, что многие не заходят в ресторан, потому что считают, что там все еще работают предыдущие владелицы.

После того как на должность SMM пришла украинка, в BEEFY активно начали расти подписчики в соцсетях, увеличился охват и количество гостей, делится Ольга.

Есть ли конкуренты

Ресторан, где работают украинцы, расположен в жилом районе польской столицы, где много молодых семей. В основном его посещают в выходные. Рядом также есть несколько заведений-конкурентов. Это "будки" с бургерами, индийской кухней и пиццерия. Что интересно, одни из соседей BEEFY через несколько месяцев добавили в меню такие же бургеры, которые есть в ресторане, рассказывает Ольга.

Нас можно выделить среди других благодаря гостеприимству. На самом деле мало где есть такой сервис, как в Украине – все для гостя. То есть ресторан должен сделать все, чтобы гость выбрал именно этот ресторан. А не так, как в крупных туристических городах, где в заведение и так всегда придет турист,

– говорит рестораторка.

Были ли предрассудки

Во время работы Ольге таки приходилось сталкиваться и с дискриминацией по национальному признаку.

Вскоре после открытия в ресторан пришли женщина с мужем. Когда я дала им меню, женщина начала расспрашивать, сказала, что хочет резервацию на несколько человек на день рождения. Наверное, она услышала мой акцент, посмотрела на меня и спрашивает – а кто открыл ресторан, украинцы или поляки? После того, как я объяснила, что мы вместе открыли – украинцы и поляки, они с мужем ушли и резервацию не заказали,

– рассказывает Ольга.

Польские клиенты также любят оставлять отзывы на Google Maps. Ольга поделилась историей, когда какой-то человек оставил отзыв с одной звездочкой и наклеветал на официантку.

Вообще в Бемово живет много русскоязычных мигрантов, говорит Ольга, как украинцев, так и белорусов и "залетных" россиян. Но от последних случаев агрессии пока не было.

Какие советы для украинцев

Украинским бизнесменам, которые хотят открыть свое дело в Польше, Ольга советует очень хорошо изучить рынок и не прогадать с локацией: заведение, работающее на вас только в выходные, долго не продержится.

По набору персонала ресторатор советует брать как украинцев, так и поляков, но отмечает, что с украинцами работать проще, "десять из десяти" – ведь у нас один менталитет.

Читайте также Дали толчок экономике соседей: 70% иностранного бизнеса в Польше – это украинцы

"Вы понимаете друг друга. Украинцы тоже привыкли к этому сервису, который они всегда сделают на самом высоком уровне. Мы принимаем людей как гостей, всегда улыбаемся, у нас нет следов усталости на лице, какими бы мы уставшими ни были. А вообще, давайте в Украине открывать бизнес", – добавляет собеседница.

Какие планы дальше

Команда BEEFY планирует открыть еще одно заведение, но другого формата – "будочку" с несколькими столиками внутри.

"Туда можно будет зайти, сесть, выпить лимонад, пиво, взять с собой. Также будет летняя терраса, а в меню хотим попробовать убрать стейки. Будут только бургеры", – объясняет Ольга.

Далее команда планирует посмотреть, как будет развиваться такой формат, ведь "будки" – это дешевле. Мини-заведения должны вывести BEEFY на прибыльность, ведь сейчас ресторан только вышел "в плюс". Полученные средства команда решила направить как раз на запуск другого формата.

Мы платим страховку, налоги, ведь все устроены официально, заказываем продукты, оплачиваем коммуналку, аренду, премии сотрудникам. Как повар я понимаю, что очень важно, когда тебя ценят, а не просто иногда говорят спасибо,

– подытоживает Ольга.

Иван Осадчий. CEO стартапа knopka

Knopka – украинский технологический стартап, его продукт – это система оповещений для медицинских учреждений (стационаров). "Кнопка" оповещает медперсонал о потребностях пациентов и фиксирует, была ли оказана помощь. Например, система направляет оповещения медперсоналу в случае критических показателей пульса или падения, или когда пациент сам зовет на помощь. Далее knopka фиксирует, что медперсонал был возле постели пациента до трех минут.

Система уже работает в 20 больницах ряда украинских городов, поэтому команда выходит на рынок других стран. 24 Канал поговорил о том, как происходит выход на рынок Польши с основателем и CEO knopka Иваном Осадчим.



Иван Осадчий, фото предоставлено героем материала

Почему выбрали именно Польшу

Польская система здравоохранения очень похожа на украинскую, поэтому у них похожи и проблемы, говорит Иван. Knopka уже работает в 20 украинских больницах, поэтому команда понимает и знает, в какой помощи нуждаются и польские медики.

К примеру, в Украине сейчас большая нехватка медицинского персонала, чем в польских больницах. Мы понимаем, что если нам удается оптимизировать работу украинских медиков, то в Европе, где количество кадров выше, наше решение будет так же удачно работать,

– добавляет Осадчий.

Свое сотрудничество с Польшей и выход на рынок knopka начала в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Вызовы того времени показали, как важно диджитализировать работу медицинского персонала. Команда начала переговоры с польскими больницами, но началась новая волна российской агрессии и этот процесс несколько приостановился.

Команда knopka / Фото IT Arena

К теме Украинки активно открывают свой бизнес в Польше: в каких сферах чаще всего

Впоследствии в knopka увидели, что спрос на их решение не исчез, делится Иван: "Наша команда решила применить более серьезный и институциональный подход для дальнейшего выхода на этот рынок". В 2022 году knopka выиграла в Poland Prize в Люблине и участвовала в преакселерационной программе Polish-Ukrainian Startup Bridge.



Knopka в польской больнице / Фото knopka

Как выходили на польский рынок

На программе команда knopka познакомилась с нынешним партнером – это "Мост бизнеса", который и помог в выходе на соседний рынок. Это консорциум компаний, неправительственных организаций, юристов и менеджеров, которые помогают с евроинтеграцией бизнеса.

Такие бюрократические процессы, как регистрация польской ООО, открытие счетов, выбор компании, которая предоставляет бухгалтерские услуги, и другие бюрократические вопросы были относительно несложными и “безболезненными” для нашей команды,

– говорит Иван.

Какой масштаб работы knopka в Польше

В марте систему оповещений для стационаров knopka установили в приемном отделении больницы Szpital Średzki Serca Jezusowego в городке Сьрода-Великопольская (Środa Wielkopolska) вблизи Познани. Сейчас стартап на стадии подписания контракта еще с четырьмя больницами. Это будут заведения, которые ежедневно принимают около 120 скорых. Для них команда планируем установить knopka для приемного отделения.

Благодаря knopka дежурный врач получает оповещение на специальный телефон, что нужно прибыть в приемное отделение. В оповещении также указан тип обращения: противошоковая палата, скорая, самообращение и тому подобное. Система фиксирует приход врача, когда он оказывается в зоне менее 10 метров от приемного поста.

Также knopka стала участницей Люблинского кластера медицины.

Был ли негатив со стороны польской стороны

Существенных негативных проявлений не было. Были скептические настроения относительно нашего решения. Как и в Украине, так и в Польше, люди не любят, чтобы кто-то контролировал их работу. Ведь наша система помогает администрации медучреждения собирать статистические данные о потраченном времени на оказание помощи. Но сейчас медики воспринимают knopka как помощника в своей работе,

– делится Иван.

Есть определенные вызовы перед польским клиентом – нужно доказать, что украинское решение стоит их внимания. Но пока украинцам это удается, считает Иван учитывая результат “Кнопки” в Польше.

Александр Бондарев, соучредитель и CEO платформы Pleso

Pleso – платформа психологической помощи, позволяющая пройти тест по подбору психотерапевта и мгновенно получить рекомендацию. Соучредитель Александр Бондарев называет свой продукт Mental Health Marketplace. Идея основать Pleso пришла ему в конце 2020 года – Александр искал себе психолога, но не мог найти его в интернете без рекомендации.

Платформу запустили в августе 2021 года. Продукт разрабатывали по принципам IT-сферы и провели огромное количество опросов, чтобы создать продукт, действительно нужный клиентам, говорит Александр.



Александр Бондарев, фото предоставлено героем материала

Как решили выйти на польский рынок

Команда Pleso начала с Украины, и сервис сразу показал рост – людям было интересно воспользоваться им, говорит Бондарев. Но началась полномасштабная война, и команда поняла, что для расширения бизнеса надо смотреть не только Украину, но и другие рынки. Польшу собеседник называет логичным вариантом экспансии.

Когда началась большая война, Google предложил украинским стартапам грант от фонда Google for Startups Ukraine Support Fund, который помогал с развитием бизнеса, консультациями, а также средствами. От Google команда Pleso получила до 100 000 долларов.

"Это была хорошая возможность работать над выходом в Польшу", – говорит Бондарев.

После запуска у Pleso уже более трети продаж – в Польше. Дальше команда планирует выход на румынский рынок.

Как регистрировали бизнес в Польше

Это была история тяжелая с юридической точки зрения. Еще до большой войны я в течение 10 лет жил за границей, а мои кофаундеры остаются в Украине. Была большая сложность в том, чтобы открыть бизнес в Польше, не выезжая из Украины – с открытием банковских счетов, проверками. Мы думали, что это продлится месяц – два, однако все заняло полгода, даже до девяти месяцев. Но все запустилось и заработало,

– делится собеседник.

Нотариальные документы нужно было получать по несколько раз. Это время переслать документы, перевести документы, чтобы банк вообще поверил тебе, что вы что-то делаете, проверил, добавляет Александр.

О восприятии украинского продукта

По мнению Александра, украинское происхождение Pleso никак не повлияло на бизнес.

"Каждый человек, который заходит на сайт, может увидеть, что есть украиноязычная версия сайта, что фаундеры украинцы", – говорит собеседник. У большинства людей это не должно вызывать проблем.

Какие советы украинцам по открытию бизнеса в Польше

Александр Бондарев считает, что для польского клиента не так важно, чтобы бизнес имел "суперклассный" сервис. Польский рынок гораздо более ориентирован на скидки, на дискаунтеры. Собеседник приводит пример, что даже большинство супермаркетов в Варшаве – это аналоги украинских дискаунтеров, например Biedronka.

Премиумсегмент практически отсутствует, потребители, которые зарабатывают больше, толерантны к скидкам.



Александр Бондарев / Фото Google

Второй аспект, о котором говорит Александр – инвестиции, которые в ближайшее время будет сложно найти в Польше. Стартапы должны быть готовы к маленьким бюджетам, что будет проблемой при наличии большой команды в Украине.

К тому же, риск в том, что для фондов важно, что будет с украинскими мужчинами-участниками команд, не мобилизуютли их. Наличие команды в Украине может существенно уменьшить шансы на фандрейзинг.

Положительный аспект – емкость польского рынка, по мнению Александра, в тысячи раз выше, чем в Украине, даже до войны.

"Здесь есть достаточно большие средства Евросоюза, которые вкладываются, инвестируются, и соответственно, люди с этого зарабатывают и у них есть собственные средства", – объясняет собеседник. Также в Польше гораздо больше так называемых "бизнес-ангелов", то есть состоятельных людей, которые вкладывают средства в бизнес стартапа в обмен на конвертируемый долг или долю в компании.