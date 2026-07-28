Россия снова терроризировала мирные города: как отработали силы ПВО

Россия в ночь на 28 июля снова атаковала Украину. В общей сложности летела 131 цель.

Как отработали силы ПВО, рассказали в воздушных силах .

Сколько целей сбило ПВО?

Враг атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed (в частности, реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Они летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел в России, оккупированные Донецк и Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 ПВО было сбито/подавлено 107 БпЛА.

К сожалению, зафиксировано попадание 16 беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на еще 6.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале .

Напомним, что во время ночной атаки взрывы раздавались в Киеве.

Также россияне ударили КАБами по жилому сектору на окраине Сум и атаковали ударным беспилотником объект гражданской инфраструктуры в Недригайлове. Есть раненые.