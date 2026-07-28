Як відпрацювали сили ППО, розповіли у Повітряних силах.

Скільки цілей збила ППО?

Ворог атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Вони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел у Росії, окуповані Донецьк та Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 ППО було збито/подавлено 107 БпЛА.

На жаль, зафіксовано влучання 16 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на ще 6.

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Нагадаємо, що під час нічної атаки вибухи лунали у Києві.

Також росіяни вдарили КАБами по житловому сектору на околиці Сум та атакували ударним безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Є поранені.