Надо делать это максимально жестко: Подоляк сказал, что окончательно деморализует россиян
Уровень мотивации у русской армии находится на низком уровне. Оккупантов очень легко испугать и морально уничтожить.
Россиянам нужно уничтожать как можно эффективнее, чтобы показать свой паритет над ними. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Оккупантов нужно уничтожать большими порциями
Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине крайне необходимы дальнобойные ракеты.
"Их должно быть гораздо больше, чем у нас есть, с гораздо большим радиусом использования", – подчеркнул он.
По его словам, идеальным вариантом могли стать рекеты с дальностью 300, 500 километров, чтобы можно было быстро уничтожать места накопления живого ресурса.
Только одновременное уничтожение большой массы мобилизованных окончательно деморализует Россию!
– убежден он.
Советник главы ОПУ объяснил, что морально-волевые качества России будут в таком случае крайне низким. К этому добавляется диктаторский режим Путина, когда все запрещается, а каждый твой шаг контролируется.
Михаил Подоляк рассказал, как можно эффективно ликвидировать российскую армию: смотрите видео
Потери окупантов: последние новости
- 29 мая во временно оккупированном поселке Михайловка, что в Запорожской области, в результате "хлопка" численность российской армии сократилось на 70 человек.
- По состоянию на утро 1 июня от 24 февраля 2022 года "хорошими русскими" стало 208 370 окупантов. Только за последние сутки 460 россиян ВСУ отправили в пакеты.
- В Минобороны России уверяют, что потери у их "второй армии мира" минимальны. Однако аналитики Института изучения войны убеждают, что в Кремле врут, а цифра убитых россиян значительно больше.