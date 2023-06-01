Надо делать это максимально жестко: Подоляк сказал, что окончательно деморализует россиян

Уровень мотивации у русской армии находится на низком уровне. Оккупантов очень легко испугать и морально уничтожить.

Россиянам нужно уничтожать как можно эффективнее, чтобы показать свой паритет над ними. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Оккупантов нужно уничтожать большими порциями

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине крайне необходимы дальнобойные ракеты.

"Их должно быть гораздо больше, чем у нас есть, с гораздо большим радиусом использования", – подчеркнул он.

По его словам, идеальным вариантом могли стать рекеты с дальностью 300, 500 километров, чтобы можно было быстро уничтожать места накопления живого ресурса.

Только одновременное уничтожение большой массы мобилизованных окончательно деморализует Россию!

– убежден он.

Советник главы ОПУ объяснил, что морально-волевые качества России будут в таком случае крайне низким. К этому добавляется диктаторский режим Путина, когда все запрещается, а каждый твой шаг контролируется.

Михаил Подоляк рассказал, как можно эффективно ликвидировать российскую армию: смотрите видео

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