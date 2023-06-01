Росіян потрібно нищити якомога ефективніше, щоб показати свій паритет над ними. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.
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Окупантів треба знищувати великими порціями
Михайло Подоляк наголосив, що Україні вкрай необхідні далекобійні ракети.
"Їх має бути набагато більше, ніж у нас є, з набагато більшим радіусом використання," – наголосив він.
За його словами, ідеальним варіантом могли б стати рекети із дальністю 300, 500 кілометрів, щоб можна було швидко знищувати місця накопичення живого ресурсу.
Тільки одночасне знищення великої маси мобілізованих остаточно деморалізує Росію!
– переконаний він.
Радник глави ОПУ пояснив, що морально-вольові якості Росії будуть у такому випадку на вкрай низькому рівні. До цього ще й додається диктаторський режим Путіна, коли все забороняється, а кожен твій крок контролюється.
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Втрати окупантів: останні новини
- 29 травня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що у Запорізькій області, внаслідок "бавовни" чисельність російської армії скоротилася на 70 осіб.
- Станом на ранок 1 червня, від 24 лютого 2022 року "хорошими руськими" стало 208 370 окупантів. Лише за останню добу 460 росіян ЗСУ відправили у пакети.
- У Міноборони Росії запевняють, що втрати у їхньої "другої армії світу" мінімальні. Проте аналітики Інституту вивчення війни переконують, що у Кремлі брешуть, а цифра вбитих росіян значно більша.