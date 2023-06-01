Росіян потрібно нищити якомога ефективніше, щоб показати свій паритет над ними. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Окупантів треба знищувати великими порціями

Михайло Подоляк наголосив, що Україні вкрай необхідні далекобійні ракети.

"Їх має бути набагато більше, ніж у нас є, з набагато більшим радіусом використання," – наголосив він.

За його словами, ідеальним варіантом могли б стати рекети із дальністю 300, 500 кілометрів, щоб можна було швидко знищувати місця накопичення живого ресурсу.

Тільки одночасне знищення великої маси мобілізованих остаточно деморалізує Росію!

– переконаний він.

Радник глави ОПУ пояснив, що морально-вольові якості Росії будуть у такому випадку на вкрай низькому рівні. До цього ще й додається диктаторський режим Путіна, коли все забороняється, а кожен твій крок контролюється.

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