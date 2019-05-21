Нас каждый день хотят убить, – офицер Nemesis об уничтожении ПВО России и сбивании "Шахедов"

412-й отдельный полк беспилотных систем Nemesis СБС уже давно стал ужасом для россиян, ведь бойцам подразделения удалось уничтожить тысячи единиц вражеской техники на более чем миллиард долларов. Бронетехника, артиллерия, зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, а с недавних пор еще и "Шахеты" – все это цели, которые операторы БПЛА успешно уничтожают.

Мы пообщались с офицером подразделения под псевдонимом "Сон", который еще будучи студентом присоединился к ТРО после начала полномасштабного вторжения и является одним из тех, кто творит историю Nemesis с момента основания подразделения.

"Сон" – офицер штаба полка. В эксклюзивном интервью он приоткрыл завесу таинственности вокруг работы 412-го полка Сил беспилотных систем. Какие цели поражать сложнее всего, как на врага влияет потеря артиллерийских систем и ПВО, как уничтожают "Шахеды", как подразделению удается достигать таких результатов и как стать частью Nemesis – об этом и не только читайте в интервью 24 Канала.

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"Потери более чем на миллиард долларов": об уничтожении российской ПВО и ликвидации командиров

Какая сейчас ситуация в зоне ответственности 412-го полка на фронте?

Мы работаем на самых горячих направлениях. В последнее время основное направление, за которое мы отвечаем, стало более активным, потому что враг пополнил там свои подразделения, которые были разбиты еще в 2023 году. То есть сейчас во всей полосе ответственности полка ситуация довольно напряженная.



"Сон" / Фото 24 Канала

Прежде всего 412 полк известен тем, что сумел уничтожить огромное количество вражеской техники. Возможно, у вас есть статистические данные по приблизительной стоимости уничтоженной техники? И какие цели уничтожаете чаще всего?

Систем ПВО и средств РЭБ мы уничтожили суммарно более чем на миллиард долларов. Особенно велика доля именно ПВО, потому что мы уничтожили и довольно редкие установки – радар для комплекса "Бук-М2" и пусковые "Бук-М3". Также уничтожали и "ТОР", малые зенитные ракетные комплексы типа "ОСА", "Стрела-10", РЭБ "Борисоглебск". Это, пожалуй, технически самые сложные цели у противника и они самые дорогие в производстве.

Кроме прореживания ПВО противника, мы активно поддерживаем Сухопутные войска и в целом все те бригады, которые выполняют тяжелую работу на нуле и держат фронт. Мы делаем большой акцент на реактивных системах залпового огня, самоходных артиллерийских установках, танках, пушках и логистике, чтобы усложнить перемещение противника и уменьшить давление на линию соприкосновения, на наших ребят из пехоты.

У нас все командование полка прошло пехоту, некоторые неоднократно были ранены, и мы все знаем, какая это тяжелая работа. Поэтому когда разрабатываем операции, их главная цель – чтобы мы помогли тем, кто стоит на нуле.

Уничтожение любых вражеских целей – важны, но если мы говорим конкретно о средствах ПВО, то какое влияние имеет их уничтожение на ситуацию на линии фронта?

Это комплексная история, потому что ЗРК первого эшелона, такие как "Бук", это то, что мешает нам проводить воздушную разведку и интенсивнее применять авиацию. В последней четверти прошлого года мы фокусировали свое внимание именно на ЗРК, и по состоянию на январь этого года мы уничтожили более 20 установок. Это комплексная работа 412-го полка и еще нескольких подразделений. В частности поэтому в течение января 29 дней в России что-то горело.

Это, безусловно, крутой результат, особенно когда ты чувствуешь причастность к тому, что война переходит туда, откуда она пришла к нам.

Какова "самая "жирная" цель, которую удалось уничтожить бойцам полка?

Это сложный вопрос. Если говорить о стоимости, то это однозначно "Бук-М3" полгода назад. Таких установок у врага не много и почти все они на территории России. То есть их сюда перемещают по мере поражения предыдущих.



"Бук-М3" / Фото из открытых источников

А если говорить о сложности самого уничтожения?

Системы ПВО почти все время движутся. Есть определенная зона, в которой осуществляет деятельность подразделение. И дальше начинается эта "игра" или же охота. Разведка проводит аналитическую деятельность, изучает паттерны поведения комплекса. Так или иначе там работают люди, которые имеют привычки и определенный график работы. И мы начинаем складывать эти закономерности в одну картину и делать определенные выводы. Я все это рассказываю очень упрощенно, но в целом это дело нескольких дней и даже недель, когда большая команда исследует спутниковые снимки, дешифрует вылеты аэроразведки и по факту находит иголку в стоге сена. А потом эта "игла" красиво взрывается вместе с экипажем.

Но если говорить об эффективности, то самым "жирным" было поражение нескольких командных пунктов вместе с командованием. Когда ликвидируют командира, россияне на определенное время останавливаются, потому что инициативы идти самостоятельно в штурмы у них нет.

"У врага проблемы": об уничтожении российской артиллерии

Кроме ЗРК, 412-й полк уничтожил немало вражеской артиллерии. Можете больше рассказать об этом?

За год мы поразили суммарно более тысячи орудий и гаубиц. Большинство из них имели такую степень поражения, что под восстановление они не подпадают. Мы получали визуальные подтверждения. У россиян было около 10 тысяч стволов, то есть наш полк поразил 10% всех их средств.

Поэтому с артиллерией у противника большие проблемы. Это причина того, что они сейчас активно сосредоточились на дронах. Мы на них так же в конце 2022 года акцентировали, потому что сами имели проблемы с артиллерией.

Хотелось бы отметить, что с момента появления рейтингов от Министерства обороны мы все время входим в десятку подразделений по результатам и мы рядом с лучшими. Этот факт нас тоже очень мотивирует.

Количество уничтоженной артиллерии не может не поражать. Сколько систем удавалось уничтожить в рамках одной операции?

Полгода назад на одном из направлений мы совместно с артиллерийской бригадой провели операцию, в результате которой уничтожили полтора артиллерийских дивизиона противника – большие пушки, несколько САУ и РСЗО. Как следствие, на линии соприкосновения протяженностью около 50 километров россияне трое суток не наступали. К этой операции мы готовились долго.

На следующий день, когда россияне пытались эвакуировать свои пушки, коллеги из других подразделений начали атаковать их. Через три дня россияне отправили артиллеристов в штурмы, потому что хоть артиллерия была уничтожена, а задача взять населенный пункт у них оставалась.



Уничтожение вражеской артиллерии / Фото, предоставлено 24 Каналу

Один артиллерийский дивизион – сколько это техники и личного состава?

Тогда это было 30 единиц техники, без учета состава боекомплекта. То есть это пушки, САУ и РСЗО. Они расположены на конкретном участке фронта где-то 10 – 20 километров.

"Они только поступили россиянам": как уничтожили северокорейскую САУ Koksan

Не могу не упомянуть тот факт, что 412-й полк может похвастаться первой уничтоженной северокорейской САУ Koksan. Как удалось это сделать?

Такая установка на тот момент была неким эксклюзивом. Но это все еще САУ. Наши ребята в зоне ответственности сожгли много вражеской артиллерии, и как раз на замену утраченной технике прислали Koksan.

Мы ведем масштабную аналитику по всем подразделениям противника и знаем, что у них сейчас есть в районе выполнения наших задач, что у них требует замены и где места стоянок. Проверяя одну из стоянок, мы обнаружили, что туда заехали новые САУ. И после нового успешного удара, когда мы проводили оценку степени поражения, мы обнаружили, что это таки была Koksan.



Уничтожение САУ Koksan / Фото, предоставлено 24 Каналу

То есть россияне только впервые решили применить установку, а вы сразу же накрыли ее?

Да, у противника логика простая – это военные истины, отшлифованные годами: если у тебя что-то уничтожают, надо вытаскивать то, что есть в резерве и заменять. Как раз им только поступили в резерв эти Koksan.

Честно говоря, пилоты не обратили сперва внимание на то, что именно было уничтожено. Позже аналитик, который проводил оценку степеней поражения, увидел демаскирующие признаки, по которым и установил, что это Koksan.

"Это как игра в шахматы": о новых угрозах и противодействии им

Потеря артиллерии – это вызов для россиян. И они же на эти вызовы реагируют. Ищут ли они способы как остановить уничтожение артиллерийских систем?

Сейчас они пытаются поддерживать интенсивность огневого воздействия. Год назад был случай, когда на конкретном участке мы уничтожили 40 пушек, то вместо них заехали 20 САУ и танков.

Когда мы уничтожили полтора дивизиона, то они пытались подтянуть гаубицы из резервов и ремонтных баз, а штурмы пехоты поддерживать танками, которые просто теряли – тогда мы уничтожили где-то больше десятка. Мы знаем, что у них есть в арсенале и можем предусмотреть, за счет чего они будут компенсировать те или иные потери и можем готовиться. Это как игра в шахматы.

Россияне тратят много ресурса на противодействие БПЛА, особенно тяжелым бомберам, которые являются нашим основным ударным средством. Россияне дают штурмовикам 15 дней отпуска за сбитый тяжелый бомбер и мотивируют их этим.

А еще они делают макеты, потому что ночью через тепловизионную камеру не всегда можно распознать, или цель настоящая, или ложная. Бывает, что пригоняют установку ПВО и рассаживают возле нее личный состав, и они охотятся на "крылья".

У нас развита культура анализа действий и изучения опыта. Поэтому мы делаем выводы. У нас для этого есть отдельная институция – она исследует, как можно улучшить тактики и подает рекомендации, которые мы внедряем. То есть мы постоянно улучшаем нашу эффективность.

Эти рекомендации разрабатываются исключительно на основе вашего опыта или и на основе общего опыта других подразделений и войска в целом?

Часть – исключительно из собственного опыта, но у нас несмотря на своего рода конкуренцию довольно теплые отношения с другими подразделениями, поэтому мы делимся опытом регулярно. Например, мы видим какую-то проблему, обращаемся к коллегам, которые работают на аналогичных средствах и советуемся, а они делятся тем, что знают. И так во многих вопросах у нас есть такое здоровое взаимодействие.

"Нас ежедневно пытаются убить": о результативности подразделения

Поражение каких целей требует наибольшего профессионализма от бойцов?

Для тяжелого бомбера всегда сложными являются мобильные цели. Но ситуации бывают разные – например, у нас была ситуация, когда мы летели на один танк, к нему подъехал второй и за счет рева моторов не было слышно бомбер. Так и взорвался, но он остался на ходу и начал убегать. А догонять сложно.



Пилот БПЛА запускает дрон / Фото, предоставлено 24 Каналу

Поражение техники, которая движется, – это большой уровень пилотов, поэтому мы поставили себе цель улучшить свои навыки поражения динамических целей, когда стали батальоном. Я помню первые танки и САУ, которые детонируют на ходу, – это незабываемые картины.

Поражение антенны с высоты 150 метров тоже требует профессиональности, но благодаря этому можно положить всю связь противника. Филигранно также можно залететь в какой-то блиндаж, где проходит совещание командиров. Примеров есть много.

Я уверен, что деятельность 412-го полка замечена врагом, поэтому это создает угрозы непосредственно для бойцов. Какие вызовы появляются из-за этого и как полк противодействует им?

Это не секрет, что мы, как и каждое эффективное подразделение, под прицелом вражеских спецслужб. Они принимают различные меры, чтобы попытаться нас остановить. Например, присылают много посторонних ссылок, но у нас люди с высоким уровнем киберграмотности и все осознают важность соблюдения определенного уровня секретности.

Ну и еще, это не новость, но противник поднимает авиацию и запускают КАБы для того, чтобы поразить всего лишь один наш экипаж. Это показатель того, насколько мы им мешаем.

В повседневной работе операторы по сравнению со штурмовиками в безопасности, потому что те находятся по несколько недель на позициях. Но с другой стороны – операторы БПЛА чрезвычайно эффективная часть войска, до 85% поражений сейчас осуществляют именно беспилотники. Поэтому противник ежедневно пытается нас убить.



Оператор БПЛА 412-го полка Nemesis СБС / Фото, предоставлено 24 Каналу

Вы уже упоминали о сотрудничестве подразделений. Можете больше рассказать о том, как оно происходит? Возможно, на конкретных примерах?

Операция с артиллерийским дивизионом – это как раз пример такого сотрудничества. Но, кроме того, есть невероятный инструмент для обмена информацией "Дельта". Сейчас для того, чтобы передать информацию, не нужно преодолевать десятки километров до соседнего подразделения – достаточно просто авторизоваться, пройти все системы защиты и работать.

Сейчас война технологий. И скорость распространения информации о противнике – это, пожалуй, один из главных элементов нашей эффективности как войска.

Мы много говорим о результатах работы, но интересно было бы услышать ваше мнение или скорее наблюдения относительно того, как бойцам удалось выйти на такой уровень? Какая работа стоит за всеми результатами?

Первоначально – мотивация. И еще мы много внимания уделяем обучению – мы вместе постоянно развиваемся. Это армия и здесь ты или стремительно развиваешься, или становишься неэффективным.

Кроме того, у нас в команде много людей имеют огромный гражданский опыт. Кто-то был директором компании, которую сам построил, кто-то причастен к международному бизнесу или занимался общественной деятельностью. И здесь важна та самая внутренняя мотивация ежедневно просыпаться и делать свою работу лучше, чем ты делал ее вчера. И именно это держит нас в тонусе.

Профессиональные люди, идейные командования, управления и военнослужащие – вот рецепт успеха в наше время.

"Лучшие подразделения сейчас перед вами": о мотивации и мобилизации

В полку служат исключительно добровольцы или есть и те, кто был мобилизован?

Большинство людей у нас – те, кто пришел добровольно. В том числе это медийные люди. Бывает, что приходят люди уже известные в гражданской жизни и понимают, что это новый мир. Они здесь будто заново рождаются, но у нас нет такого, что здесь кто-то говорит: "Да ты знаешь кто я?".

Я спрашиваю о мобилизованных в контексте того, что у нас сейчас наблюдается изменение риторики. Например, раньше говорили, что вот принудительно мобилизованные – неффективны и так далее, сейчас же часто звучит, что эти люди также хорошо проявляют себя и не хуже добровольцев. Как это работает у вас?

Ну смотрите, трутней у нас нет. Работают все. И за все время существования подразделения только несколько человек перешли и то они не просто там подразделение изменили, а пошли дальше расти и развиваться, потому что их пригласили в другие команды на высшие должности.

Но если говорить о вашем вопросе, то я не согласен с принудительной мобилизацией. Есть много способов убежать. Когда человек хочет пойти в армию – он пойдет. Если человек принимает ситуацию – он будет делать все для того, чтобы максимально на нее повлиять. Даже если он сначала несколько пассивный. Он будет меняться, видеть, что делает все правильно.



"Сон" / Фото, предоставлено 24 Каналу

У нас сейчас выбор – сознательно идти служить в своей армии или же работать на свою экономику, или же через 20 – 30 лет молодых украинцев будут отправлять воевать за нашего врага против наших нынешних союзников. Мы видим, как это происходит с оккупированными территориями. Мы все делаем свой выбор, однако и во время войны работает демократия.

Сейчас перед тобой лучшие военные подразделения мира. Наши союзники не просто так постоянно пытаются научиться у нас чему-то. И сейчас эти подразделения приглашают к себе по упрощенным процедурам мобилизации, дают профессиональное обучение. В феврале 2022 года украинцы сами брали в руки оружие и без подготовки шли на передовую, сейчас чтобы стать пилотом БПЛА, каждый боец проходит обучение от 3,5 до 5 месяцев. На фронт попадают бойцы с подготовкой, которая лучше, чем у любого солдата ведущей страны НАТО.

"Это экспериментальная технология": о противодействии "Шахедам" и войне дронов

Не так давно 412-й полк начал сбивать "Шахеды". Знаю, что детали этого направления вы не разглашаете, но, возможно, есть что-то, что можете об этом рассказать?

Наши ребята не соглашаются с этим, но я говорю, что они ангелы-хранители. Потому что все мы люди, у нас есть семьи в тылу и "Шахэды" угрожают им.

Наши бойцы применяют экспериментальную технологию и делают невероятный результат, спасая жизни. Все мы видим, какую беду могут причинить "Шахеды".

До этого мы спасали жизни военных, помогали им. Сейчас же ощущение, похоже на то, когда ты в пехотном бою, за тобой населенный пункт, где еще есть гражданские, и ты понимаешь, что защищаешь их. Здесь такая же история – ты между жизнью и смертью.

Война, которая сейчас продолжается, меняется. Например, в 2022 году дроны не были основными средствами для нашей армии. Но можем ли мы сейчас говорить, что происходит фактически война дронов?

Сейчас мы видим, как дронами сбивают дроны. Более года назад только Украина впервые FPV-дронами сбивала российские разведчики. Теперь противник с помощью FPV охотится на наши тяжелые бомберы.

Фактически сейчас беспилотник является полноценной боевой единицей. Когда мы потеряли один из первых бортов, который сделал много вылетов, мы грустили. Конечно, это не сравнить с потерей собрата, но это также уменьшение боевых возможностей.



Дроны стали полноценными боевыми единицами / Фото, предоставлено 24 Каналу

Когда мы перешли на массовое использование дронов, результаты превзошли наши ожидания, и мы были поражены собственной эффективностью. Однако противник, имея мощную государственную и военную машину, тоже учится и масштабирует лучшие технологии – так появились дроны на оптоволокне. Сейчас мы уже догоняем россиян и компенсируем утраченное. Итак, сейчас это настоящая война дронов.

Если говорить об обеспечении дронами, то все поступают от государства, или есть и от волонтеров?

У нас в подразделении все хорошо с обеспечением, есть незначительная доля дронов, которые закупаются волонтерами. Но в пехотных подразделениях ситуация другая, поэтому мы стараемся максимально экономить свои средства, увеличивать жизненные циклы дронов, чтобы не забирать дроны, которые могут понадобиться им.

"Надо быть немного мечтателем": как стать частью Nemesis

Если кто-то сейчас ищет для себя подразделение и обратит внимание на 412-й полк, то что ему стоит знать? Какие требования у вас к новобранцам и как стать частью команды?

Базовые требования прописаны в нашем законодательстве. А если серьезно, то у нас есть свой сайт 412nemesis.army, там можно заполнить анкету, после чего с вами свяжется рекрутер.

В целом относительно требований или скорее пожеланий, хотелось бы, чтобы решение присоединиться к нам было сознательным выбором. Мобилизация сейчас происходит напрямую, без ТЦК.

А еще надо быть мечтателем. У нас в подразделении, кажется, одни мечтатели. Команда, которая сбивает "Шахеды" – это же мечтатели. Ребята хотели этого и сделали. Мечта может быть любой, главное, чтобы проукраинская.



"Сон" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Ну и важна мотивация. Это сложно, но сейчас можно попробовать себя во многих сферах или направлениях. Например, у нас действующие военнослужащие, которые являются профессионалами в какой-то сфере, открывают для себя другие грани. Поэтому надо быть готовым учиться и меняться.

Вступая в армию, мы ставим свою прежнюю жизнь на небольшую паузу. Вопрос, сколько эта пауза продлится. Чем быстрее мы уничтожим врага – тем быстрее эта пауза закончится. Или же можно продолжать реализовывать себя в армии. Возможностей есть множество. Главное помнить об этом, иметь мечту и быть командным игроком.