Как возобновить выплаты, когда нет пенсионного удостоверения

При эвакуации или в результате военных действий теряется множество документов. Однако, даже если пенсионное удостоверение было потеряно, государство гарантирует пенсионные выплаты всем гражданам.

Чтобы их получить, пенсионеру необходимо восстановить пенсионное удостоверение. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Куда обращаться, если пенсионное удостоверение потеряно

Как пояснила Оксана Жолнович, если пенсионное удостоверение было потеряно или оказалось непригодным для пользования, то новое выдается по заявлению. Ее можно предоставить:

в территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения на учете как получателя пенсии;

в личном кабинете через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для подачи заявления через электронный кабинет необходимо авторизироваться на вебпортале. Это можно сделать с помощью "Дия. Подпись", если отображаются биометрические документы в "Дии".

Также пенсионер может авторизироваться посредством средств Интегрированной системы электронной идентификации интернет-ресурса id.gov.ua.

Еще один вариант идентификации – с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Переоформление пенсии погибшего

Однако следует отметить, что с переоформлением пенсии погибшего мужа или жены на членов семей могут возникнуть сложности, если не сохранились документы, свидетельствующие о смерти человека, или нет тех, кто может его подтвердить.

Да, дело об установлении факта смерти решается в судебном порядке, если:

не сохранилось медицинское заключение по причине смерти;

нет медицинской справки, в которой констатируется факт смерти;

невозможно предоставить данные документы в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на проведение государственной регистрации смерти.

Члены семьи должны обратиться за выплатой суммы пенсии погибшего пенсионера в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть после того, как наследником было подано заявление о принятии наследства в государственную нотариальную контору. Если же обращаются несколько членов семьи, причитающаяся им сумма пенсии делится поровну.

Как известно, в Украине законодательством предусмотрена возможность получения пенсии за умершего законного супруга или жену в связи с потерей кормильца. При этом:

такая пенсия может быть назначена нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании,

размер выплат составляет 50% от пенсии по возрасту умершего.

Выплаты пенсионерам: последние новости

С октября пенсионеры получат дополнительные выплаты. Они входят в программу повышения дохода лиц преклонного возраста. Эти выплаты получат 1 миллион 676 тысяч пенсионеров.

Также с 1 октября вырастет и размер пенсий. Плановые перерасчеты пенсий будут проведены для тех, кому более 70 лет, и тех, кто получает "военную" пенсию по инвалидности и минимальную.

В Минсоцполитики объяснили, как пенсионерам, которые сейчас находятся на недавно оккупированных территориях, снимать пенсию.

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