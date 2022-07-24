В Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения: что надо знать

С 24 июля в Украине работают новые правила получения водительских прав. Теоретическую и практическую подготовку водителей разграничивают.

В МВД говорят, что изменили сам подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов для получения водительских прав. Это предполагают изменения, внесенные в постановления Кабмина.

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Сначала нужно пройти теоретический курс обучения

Желающим получить права нужно пройти теоретический курс обучения в автошколе. После этого нужно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. Получив свидетельство об окончании теоретической подготовки, можно приступить к практическим учениям.

Такие изменения в правила внесли, учитывая мировой опыт. Фактически, говорят в МВД, это гарантия безопасности на дорогах. К вождению будут допускать только тех, кто знает правила дорожного движения.

Что нужно усвоить на теоретическом курсе:

правила дорожного движения,

правила эксплуатации транспортных средств,

основы безопасности движения,

оказание медицинской помощи.

Внутреннего теоретического экзамена в автошколе не будет. Заведение образования формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. После этого экзамен будет проходить в территориальном сервисном центре МВД. Все, кто успешно его сдает, получают свидетельство, что является пропуском на практический курс обучения.

Свидетельство действует в течение года. Если человек не приступил за это время к учебе, то он снова должен сдать теорию.

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На практическом курсе нужно научиться водить

На практическом курсе нужно научиться управлять автомобилем, а после этого сдать экзамен в автошколе. Раньше автошколу менять не разрешали: теперь можно изучать теорию в одной, а практику – в другой.

Что с теми гражданами, кто начал обучение до 24 июля:

Все, кто начал подготовку до 24 июля, продолжают ее по старым нормам.

Экзамены сдают в автошколе и территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.

Новые правила для получения водительских прав / Инфографика МВД

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