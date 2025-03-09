В 24-й ОМБр раскрыли, что изменилось на фронте с потеплением

В начале марта в ряде украинских регионов потеплело. Это изменило обстоятельства для ведения боевых действий.

Пресс-офицер 24-й ОМБр Иван Петричак в эфире 24 Канала отметил, что пока уменьшение штурмов в бригаде пока не наблюдается. Впрочем, беспилотники, которые обнаруживают штурмовые группы на подходах, теперь легче находят цели.

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Когда погода плохая и на улице снег, туман или дождь, дроны не могут видеть так далеко.

Влияет ли погода на действия врага

"Последний штурм показателен именно в контексте изменения погоды, потому что раньше, если оккупанты использовали погоду, ставили ставку на то, чтобы приблизиться и оставаться незамеченными, то сейчас они были обнаружены далеко на подходах, с подъезда от Бахмута", – сказал Иван Петричак.

Он добавил, что именно поэтому при таких погодных условиях воевать немного легче. Оккупанты, которые раньше ждали ухудшения погодных условий, теперь иногда их игнорируют и штурмуют без промедлений. Очевидно, командиры не могут больше ждать несколько дней и отдают приказ штурмовать, идти вперед, несмотря на многочисленные потери личного состава.