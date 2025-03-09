Пресофіцер 24-ої ОМБр Іван Петричак в ефірі 24 Каналу зазначив, що наразі зменшення штурмів в бригаді поки що не спостерігається. Утім, безпілотники, які виявляють штурмові групи на підходах, тепер легше знаходять цілі.

Дивіться також Окупанти намагались взяти під контроль трасу "Покровськ – Костянтинівка"

Коли погода погана і надворі сніг, туман або дощ, дрони не можуть бачити так далеко.

Чи впливає погода на дії ворога

"Останній штурм показовий саме в контексті зміни погоди, тому що раніше, якщо окупанти використовували погоду, ставили ставку на те, щоб наблизитись і залишатись непоміченими, то зараз вони були виявлені далеко на підходах, з під'їзду від Бахмута", – сказав Іван Петричак.

Він додав, що саме тому за таких погодних умов воювати трохи легше. Окупанти, які раніше чекали погіршення погодних умов, тепер іноді їх ігнорують і штурмують без зволікань. Очевидно, командири не можуть більше чекати кілька днів і віддають наказ штурмувати, йти вперед, попри чисельні втрати особового складу.