Ненормированный график: украинский артиллерист рассказал, как проходит один день на передовой

Военные Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения россии без устали защищают наше государство.

Артиллерист, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила с позывным "Оскар", рассказал, как проходит один день на передовой на Востоке Украины. Этим он поделился с 24 каналом.

Важно Три совета: военный рассказал, что должен знать каждый украинец

По его словам, все зависит от поставленных задач. Однако рассказывать можно не все, конечно.

График у нас ненормированный,

– сказал "Оскар".

То есть, в общем, день выглядит так, когда нет задач:

встал, помылся, по возможности, почистил зубы, позавтракал;

затем обслуживают технику, чистят оружие.

"Каждый пытается разнообразить свой быт, как умеет. Кто-то покупает подписки на Netflix, чтобы в свободное время посмотреть фильм. Кто-то читает книги. Есть возможность немного отдохнуть, развеяться от этого. Если есть пруд рядом, могут даже порыбачить", – поделился военный.

Так наши защитники пытаются снимать стресс, когда находятся подальше от боевых действий.

ВСУ ежедневно уничтожают врага

С 24 февраля украинская армия уничтожила уже всего 39 тысяч врагов. Только за сутки 21 июля это количество выросло на 150 человек.

Наши ВСУ ликвидируют не только личный состав врага, но и его технику. Если она остается в рабочем состоянии после боя, то становится трофейной и переходит к нам воевать против оккупантов.

В то же время, по данным нашей разведки, в России людям уже негде хоронить родственников. Все потому, что там на кладбищах бронируют места для солдат, погибших или которые еще погибнут на войне в Украине.

Тем временем, украинские защитники на Юге подавили штурм россиян.

Внимание – россияне ссорятся и сами себя ликвидируют: смотрите видео