Как россияне готовятся к ракетным обстрелам Украины: Жданов рассказал детали процесса

Россия накапливает ракеты перед тем как нанести очередные циничные обстрелы по украинским городам. В общем, подготовка к массированному ракетному удару является сложным процессом.

Самым простым этапом является доставка ракет со склада на аэродром, где они будут применяться. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Как проходит процесс подготовки к массированной ракетной атаке

Так, сначала ракеты свозят в специальный арсенал, расположенный на авиабазе. А дальше они должны пройти техническое обслуживание, то есть процесс снятия с хранения и приведение в состояние боевой готовности.

После завершения технического обслуживания эти ракеты проходят обязательное тестирование, и только когда все тесты выдадут готовность этой ракеты – она будет признана пригодной к боевому применению. После этого на нее устанавливаются замки и она подвешивается на самолет,

– сообщил Жданов.

По его словам, после подвешивания ракеты на самолет необходимо провести целый ряд тестов, чтобы бортовые системы управления огнем распознали ее, подсоединились и были готовы ею управлять.

Кстати, после прохождения всех тестов ракетой и признания ее технически исправной и готовой к применению – в нее закладываются координаты цели и маршрут движения.

После того как ракета подвешена на самолет, а бортовая система управления огнем и вооружением распознала ее – пилот у себя на табло видит эту ракету и заложенные координаты цели. Тогда он получает боевую задачу в район пуска ракет.

"Пилот поднимается в воздух, выходит в этот район, занимает эшелон по высоте, становится на определенный курс и только зайдя в тот район, из которого должен пустить ракету, он производит пуск – сброс этой ракеты", – объяснил военный эксперт.

А дальше самолет идет на второй заход. Пилот прилетает на базу и снова начинается техническое обслуживание самолета, проверка его систем управления огнем и подготовка следующей партии ракет.

Жданов объяснил, как проходит подготовка к ракетной атаке: смотрите видео

Сколько ракет осталось в России

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала страны-агрессора. Так, захватчики имеют на вооружении девять типов ракет, а именно:

"Точка-У"

Х-59

Х-553

Х-22

"Калибр"

"Искандер"

П-800 "Оникс"

Х-31

Х-101



Остатки ракетного арсенала России / Инфографика 24 канала