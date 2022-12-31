Яковенко назвал главную мотивацию россиян, чтобы поддерживать войну

С начала войны Кремль средствами своей пропаганды пытается объяснить россиянам, почему Россия начала войну против Украины и мотивировать их идти в российскую армию. Были попытки испугать россиян, что если бы Москва не начала войну против Украины, она бы напала на Россию. Но такие устрашения уже не работают.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он назвал еще одну попытку мотивировать россиян: мол, в войне на стороне Украины принимают участие военные НАТО. Но ни одного из них никто в России не видел.

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Единственное спасение от нищеты

По его мнению, единственный мотив, который должен склонить людей пойти на фронт и лечь в украинский чернозем – это материальный стимул. И в последнее время он очень внушительно работает, но не для всех.

В России демонстрируют бесконечные рекламные ролики о том, что дедушка не может вернуть кредит или купить подарок внучке. И тут сын говорит, все хорошо, дед, я завербовался в армию, теперь денег будет сколько угодно, а кредиты можно не платить,

– говорит журналист.

По его мнению, этот мотив в условиях, когда на фронт преимущественно идут люди из депрессивных регионов, где маленькая зарплата, хорошо работает. Людей поощряют воевать только ради денег, война оказывается единственным спасением от нищеты.

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Переломить хребет путинскому фашизму

Яковенко вспомнил, как Владимир Путин на встрече с матерями военных, среди которых только одна была настоящей, говорил им: мол, вы все равно умрете от водки или наркотиков, какая вам разница.

Путин убеждал их: лучше мне отдайте своего сына, я его устройству в украинский чернозем, от этого Родине будет большая польза. Других вариантов нет,

– заметил оппозиционер.

По его словам, главная наша задача переломить хребет путинскому фашизму.

"Думаю, что ВСУ это сделает в ближайшее время. Что касается ближайшего времени, не знаю. Но шанс, что в 2023 году это произойдет, есть", – подчеркнул Игорь Яковенко.

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