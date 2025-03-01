Ощущение катастрофы: как в США реагируют на встречу Зеленского и Трампа

Пока приходим в себя от вчерашнего, коротко расскажу о реакции в США на то, что случилось в Белом доме.

Мнения американцев разделились

На месте среди коллег-журналистов было ощущение железнодорожной катастрофы – чего-то, сошедшего с рельсов резко и неожиданно, абсолютно вышедшего из-под контроля. Об этом заявил Остап Ярыш, информирует 24 Канал.

Читайте также Европа – наш единственный союзник? Что делать Украине прямо сейчас

Царила атмосфера полнейшего шока, при чем по совершенно противоположным причинам. Кого-то ошеломило поведение Дональда Трампа, других откровенно возмутили слова Владимира Зеленского.

Сейчас в США вижу очень разные впечатления, но в основном их можно разделить на три части. Мысли сотканы из эфиров американских медиа, комментариев законодателей, аналитиков, и других заявлений по разные стороны дискуссии.

1) Зеленский проявил большое неуважение к Трампу и американскому народу. Как минимум, он должен извиниться, как максимум – уйти в отставку. Украинский президент не в позиции что-то предъявлять американцам, и тем более ставить свои условия. Трамп хочет как можно более быстрого мира, а Зеленский не просто неблагодарный за это – он доказал, что хочет продолжения войны и смертей. Трамп защищает интересы Америки и не будет молчать, когда к нему обращаются таким тоном. Сегодня он проявил настоящее лидерство, поставив Зеленского на место – в отличие от Джо Байдена и предыдущих администраций.

2) Администрация Трампа устроила заранее спланированную провокацию и заманила президента Украины в ловушку. Это – черный день в истории американской дипломатии и Америки в целом. Белый дом окончательно стал площадкой для распространения российской пропаганды. Президент США предал союзников и открыто принял сторону Кремля. Зато Зеленский проявил достоинство и не побоялся дать публичный отпор угрозам Трампа. Единственный, кто вел себя в Овальном кабинете по-президентски – это Владимир Зеленский.

3) Зеленский совершил ошибку, которая будет стоить Украине очень дорого. Ему не хватило мудрости не встревать в перепалку с Джей Ди Вэнсом и Трампом перед камерами. Если вы – лидер страны, которой критически необходима американская поддержка, то устраивать публичный спор с президентом США в Овальном кабинете (а особенно с Дональдом Трампом) – очень плохая идея. Нужно было сосредоточиться на подписании соглашения о недрах.

Ни США, ни Украина от этого не выиграли. Единственный, кто празднует, – это Владимир Путин.

Это из того, что видел и слышал я.

К теме Трамп приказал проверить, могут ли США приостановить поставки оружия в Украину, – WSJ

Кроме этого, после бурных событий в Белом доме Трамп коротко пообщался с журналистами, а Зеленский дал интервью в прямом эфире для FOX News. Далее приведу главные тезисы:

Дональд Трамп: "Я хочу немедленного прекращения огня, а Зеленский хочет дальше воевать, хотя он не имеет козырей. У него есть козыри только вместе с поддержкой Америки. Он играет слишком самоуверенно и хочет подписать нас на это, но мы этого не сделаем. Он должен согласиться на мир, а не говорить: "Путин то, Путин се". Или вы заканчиваете войну, или воюете дальше без карт в руках – и мы посмотрим, что у вас получится".

Владимир Зеленский: "Украинцы очень благодарны американскому народу за поддержку, и мы рассчитываем на дружеские отношения в дальнейшем. В Белом доме у нас был откровенный разговор, как и должно быть с партнерами, хоть и напряженный. Думаю, что оно не получилось хорошо ни для одной из сторон. Мы хотим мира как никто другой, но это должен быть справедливый и длительный мир с гарантиями безопасности. Мы не сможем просто простить Путину после всего, что Россия совершила. Должен ли я извиниться перед Трампом? Я его уважаю, но я не уверен, что сделал что-то плохое, – хотя, возможно, кое-что следовало обсудить вне камер. Уйду ли я в отставку? Это должен решать украинский народ".

Такие дела. Смотрим, как ситуация будет развиваться на выходных – и дальше, когда страсти немного утихнут. Честно, не знаю, в какую сторону это все может повернуть.