Думки американців розділилися

На місці серед колег-журналістів було відчуття залізничної катастрофи – чогось, що зійшло з рейок різко і несподівано, абсолютно вийшовши з-під контролю. Про це заявив Остап Яриш, інформує 24 Канал.

Читайте також Європа – наш єдиний союзник? Що робити Україні просто зараз

Панувала атмосфера цілковитого шоку, при чому через зовсім протилежні причини. Когось приголомшила поведінка Дональда Трампа, інших відверто обурили слова Володимира Зеленського.

Зараз у США бачу дуже різні враження, але здебільшого їх можна розділити на три частини. Думки зіткані з ефірів американських медіа, коментарів законодавців, аналітиків, та інших заяв по різні сторони дискусії.

1) Зеленський виявив велику неповагу до Трампа та американського народу. Як мінімум, він повинен перепросити, як максимум – піти у відставку. Український президент не в позиції щось пред'являти американцям, і тим паче ставити свої умови. Трамп прагне якомога швидшого миру, а Зеленський не просто невдячний за це – він довів, що хоче продовження війни та смертей. Трамп захищає інтереси Америки і не мовчатиме, коли до нього звертаються таким тоном. Сьогодні він проявив справжнє лідерство, поставивши Зеленського на місце – на відміну від Джо Байдена та попередніх адміністрацій.

2) Адміністрація Трампа влаштувала заздалегідь сплановану провокацію і заманила президента України в пастку. Це – чорний день в історії американської дипломатії та Америки в цілому. Білий дім остаточно став майданчиком для поширення російської пропаганди. Президент США зрадив союзників і відкрито пристав на сторону Кремля. Натомість Зеленський проявив гідність і не побоявся дати публічну відсіч погрозам Трампа. Єдиний, хто поводився в Овальному кабінеті по-президентськи – це Володимир Зеленський.

3) Зеленський зробив помилку, яка коштуватиме Україні дуже дорого. Йому забракло мудрості не встрягати в перепалку з Джей Ді Венсом і Трампом перед камерами. Якщо ви – лідер країни, якій критично необхідна американська підтримка, то влаштовувати публічну суперечку з президентом США в Овальному кабінеті (а особливо з Дональдом Трампом) – дуже погана ідея. Потрібно було зосередитись на підписанні угоди про надра.

Ні США, ні Україна від цього не виграли. Єдиний, хто святкує, – це Владімір Путін.

Це з того, що бачив і чув я.

До теми Трамп наказав перевірити, чи можуть США призупинити постачання зброї до України, – WSJ

Крім цього, після бурхливих подій в Білому домі Трамп коротко поспілкувався з журналістами, а Зеленський дав розлоге інтерв'ю в прямому ефірі для FOX News. Далі наведу головні тези:

Дональд Трамп: "Я хочу негайного припинення вогню, а Зеленський хоче далі воювати, хоча він не має козирів. У нього є козирі лише разом з підтримкою Америки. Він грає надто самовпевнено і хоче підписати нас на це, але ми цього не зробимо. Він повинен погодитись на мир, а не казати: "Путін те, Путін се". Або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без карт в руках – і ми подивимось, що у вас вийде".

Володимир Зеленський: "Українці дуже вдячні американському народу за підтримку, і ми розраховуємо на дружні відносини надалі. В Білому домі в нас була відверта розмова, як і має бути з партнерами, хоч і напружена. Думаю, що воно не вийшло добре для жодної зі сторін. Ми хочемо миру як ніхто інший, але це має бути справедливий і тривалий мир з гарантіями безпеки. Ми не зможемо просто пробачити Путіну після всього, що Росія скоїла. Чи повинен я вибачитись перед Трампом? Я його поважаю, але я не впевнений, що зробив щось погане, – хоча, можливо, дещо було слід обговорити поза камерами. Чи піду я у відставку? Це має вирішувати український народ".

Такі справи. Дивимось, як ситуація буде розвиватись на вихідних – і далі, коли пристрасті трохи вщухнуть. Чесно, не знаю, в який бік це все може повернути.